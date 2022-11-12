12 ноября 2022

Киев пригрозил национализировать все компании, которые не поддержат «войну с Россией»

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, армия, военные, днр, герб украины, зачистка, волноваха, трезуб
На Украине тщательно следят за тем, чтобы частные компании оказывали полную поддержку ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти будут национализировать те компании, которые откажутся поддерживать «войну с Россией». Об этом сообщает Financial Times.

«Киев предупредил, что возьмет под контроль государства больше компаний, если они не будут полностью поддерживать военные действия», — говорится в материале газеты. Авторы также ссылаются на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко, который заявлял, что правительство тщательно следит за тем, чтобы руководство частных компаний оказывали всю помощь и поддержку вооруженным силам и экономике страны. В собственность государства уже входят такие предприятия как «Укрнафта», «Укртатнафта», «АвтоКраз», «Мотор Сич» и другие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал разрешение на конфискацию имущества у тех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Соответствующий закон касается как юридических, так и физических лиц.

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Украинские власти будут национализировать те компании, которые откажутся поддерживать «войну с Россией». Об этом сообщает Financial Times. «Киев предупредил, что возьмет под контроль государства больше компаний, если они не будут полностью поддерживать военные действия», — говорится в материале газеты. Авторы также ссылаются на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко, который заявлял, что правительство тщательно следит за тем, чтобы руководство частных компаний оказывали всю помощь и поддержку вооруженным силам и экономике страны. В собственность государства уже входят такие предприятия как «Укрнафта», «Укртатнафта», «АвтоКраз», «Мотор Сич» и другие. Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал разрешение на конфискацию имущества у тех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Соответствующий закон касается как юридических, так и физических лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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