Киев пригрозил национализировать все компании, которые не поддержат «войну с Россией»

13 ноября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

На Украине тщательно следят за тем, чтобы частные компании оказывали полную поддержку ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти будут национализировать те компании, которые откажутся поддерживать «войну с Россией». Об этом сообщает Financial Times. «Киев предупредил, что возьмет под контроль государства больше компаний, если они не будут полностью поддерживать военные действия», — говорится в материале газеты. Авторы также ссылаются на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко, который заявлял, что правительство тщательно следит за тем, чтобы руководство частных компаний оказывали всю помощь и поддержку вооруженным силам и экономике страны. В собственность государства уже входят такие предприятия как «Укрнафта», «Укртатнафта», «АвтоКраз», «Мотор Сич» и другие. Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал разрешение на конфискацию имущества у тех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Соответствующий закон касается как юридических, так и физических лиц.

Украинские власти будут национализировать те компании, которые откажутся поддерживать «войну с Россией». Об этом сообщает Financial Times. «Киев предупредил, что возьмет под контроль государства больше компаний, если они не будут полностью поддерживать военные действия», — говорится в материале газеты. Авторы также ссылаются на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко, который заявлял, что правительство тщательно следит за тем, чтобы руководство частных компаний оказывали всю помощь и поддержку вооруженным силам и экономике страны. В собственность государства уже входят такие предприятия как «Укрнафта», «Укртатнафта», «АвтоКраз», «Мотор Сич» и другие. Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал разрешение на конфискацию имущества у тех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Соответствующий закон касается как юридических, так и физических лиц.