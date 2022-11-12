Тюменцу грозит тюрьма за избиение собутыльника

В Тюмени мужчина во время застолья поссорился с приятелем и сломал ему нос. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«В вечернее время между знакомыми в ходе распития алкогольных напитков произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина ударил гостя кулаком по лицу», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина избил супругов при помощи навесного замка. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
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