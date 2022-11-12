Тюменцу грозит тюрьма за избиение собутыльника

13 ноября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Во время застолья между мужчинами произошел конфликт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени мужчина во время застолья поссорился с приятелем и сломал ему нос. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «В вечернее время между знакомыми в ходе распития алкогольных напитков произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина ударил гостя кулаком по лицу», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина избил супругов при помощи навесного замка. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

В Тюмени мужчина во время застолья поссорился с приятелем и сломал ему нос. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «В вечернее время между знакомыми в ходе распития алкогольных напитков произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина ударил гостя кулаком по лицу», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина избил супругов при помощи навесного замка. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.