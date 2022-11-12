12 ноября 2022
11 ноября 2022
10 ноября 2022

Тюменцу грозит тюрьма за избиение собутыльника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, рюмка, вино, стопка, суррогатный алкоголь
Во время застолья между мужчинами произошел конфликт Фото:

В Тюмени мужчина во время застолья поссорился с приятелем и сломал ему нос. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«В вечернее время между знакомыми в ходе распития алкогольных напитков произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина ударил гостя кулаком по лицу», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина избил супругов при помощи навесного замка. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюмени мужчина во время застолья поссорился с приятелем и сломал ему нос. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «В вечернее время между знакомыми в ходе распития алкогольных напитков произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина ударил гостя кулаком по лицу», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина избил супругов при помощи навесного замка. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...