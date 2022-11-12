Челябинец передал привет с передовой

Блогер передал, что все живы, здоровы и полны энергии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из копейского взвода (Челябинская область) сообщили с передовой, что все живы, здоровы и полны энергии. Об этом рассказал в соцсетях мобилизованный блогер Евгений Волосов.

«Всем огромное приветище от Копейского взвода! Все живы и здоровы! Даже больше!», — отметил Волосов в своем telegram-канале.

Блогер уточнил, что у копейского взвода все отлично, сил и энергии достаточно для победы. Военнослужащие чувствуют мощную поддержку за спиной. Также он пожаловался на слабый интернет, который не позволяет загрузить видео, однако заявил, что скоро это исправят.

«Видео пока не могу загрузить, интернет слабенький, но, думаю, скоро это исправим! Огромная благодарность близким и родным за посылки и письма из дома! Все очень довольны», — добавил Волосов.

Волосов регулярно пишет и выкладывает видео на своей странице в соцсети с рассказами о жизни военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Ранее он показывал фронтовой обед, учился боевым искусствам Шаолиня и даже передавал привет сыну напарника.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.