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10 ноября 2022

В ЯНАО на главной переправе запустят суда на воздушной подушке

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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, ледовая переправа, катера на воздушной подушке
14 ноября выйдут судна на воздушной подушке Фото:

Суда на воздушной подушке на переправе между Салехардом и Лабытнанги запустят 14 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«В понедельник, 14 ноября, для перевозки пассажиров между Салехардом и Лабытнанги запустят суда на воздушной подушке. Сегодня перевозчик выполняет пробные рейсы», — отмечается в сообщении.

Стоимость проезда для взрослого — 146 рублей, для ребенка — 73 рубля. Актуальное расписание доступно на сайте департамента.

«Когда толщина льда будет безопасной для выхода людей на ледовую поверхность, дорожники приступят к намораживанию льда и обустройству ледовой переправы», — добавили в департаменте. Ранее сообщалось, что технический рейс суда на воздушной подушке в ЯНАО запустят 12 ноября.

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Суда на воздушной подушке на переправе между Салехардом и Лабытнанги запустят 14 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «В понедельник, 14 ноября, для перевозки пассажиров между Салехардом и Лабытнанги запустят суда на воздушной подушке. Сегодня перевозчик выполняет пробные рейсы», — отмечается в сообщении. Стоимость проезда для взрослого — 146 рублей, для ребенка — 73 рубля. Актуальное расписание доступно на сайте департамента. «Когда толщина льда будет безопасной для выхода людей на ледовую поверхность, дорожники приступят к намораживанию льда и обустройству ледовой переправы», — добавили в департаменте. Ранее сообщалось, что технический рейс суда на воздушной подушке в ЯНАО запустят 12 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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