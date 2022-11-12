В ЯНАО на главной переправе запустят суда на воздушной подушке

Суда на воздушной подушке на переправе между Салехардом и Лабытнанги запустят 14 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«В понедельник, 14 ноября, для перевозки пассажиров между Салехардом и Лабытнанги запустят суда на воздушной подушке. Сегодня перевозчик выполняет пробные рейсы», — отмечается в сообщении.
Стоимость проезда для взрослого — 146 рублей, для ребенка — 73 рубля. Актуальное расписание доступно на сайте департамента.
«Когда толщина льда будет безопасной для выхода людей на ледовую поверхность, дорожники приступят к намораживанию льда и обустройству ледовой переправы», — добавили в департаменте. Ранее сообщалось, что технический рейс суда на воздушной подушке в ЯНАО запустят 12 ноября.
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