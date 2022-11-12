В ЯНАО на главной переправе запустят суда на воздушной подушке

13 ноября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

14 ноября выйдут судна на воздушной подушке Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Суда на воздушной подушке на переправе между Салехардом и Лабытнанги запустят 14 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «В понедельник, 14 ноября, для перевозки пассажиров между Салехардом и Лабытнанги запустят суда на воздушной подушке. Сегодня перевозчик выполняет пробные рейсы», — отмечается в сообщении. Стоимость проезда для взрослого — 146 рублей, для ребенка — 73 рубля. Актуальное расписание доступно на сайте департамента. «Когда толщина льда будет безопасной для выхода людей на ледовую поверхность, дорожники приступят к намораживанию льда и обустройству ледовой переправы», — добавили в департаменте. Ранее сообщалось, что технический рейс суда на воздушной подушке в ЯНАО запустят 12 ноября.

Суда на воздушной подушке на переправе между Салехардом и Лабытнанги запустят 14 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «В понедельник, 14 ноября, для перевозки пассажиров между Салехардом и Лабытнанги запустят суда на воздушной подушке. Сегодня перевозчик выполняет пробные рейсы», — отмечается в сообщении. Стоимость проезда для взрослого — 146 рублей, для ребенка — 73 рубля. Актуальное расписание доступно на сайте департамента. «Когда толщина льда будет безопасной для выхода людей на ледовую поверхность, дорожники приступят к намораживанию льда и обустройству ледовой переправы», — добавили в департаменте. Ранее сообщалось, что технический рейс суда на воздушной подушке в ЯНАО запустят 12 ноября.