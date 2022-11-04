Замглавы Пентагона пригрозил Китаю мощностью американской армии

05 ноября 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

Замминистра обороны США Каль назвал американскую армию самой боеспособной в мире Фото: miliman/pickupimage.com Никто не должен сомневаться в том, что армия Америки является самой боеспособной в мире. Об этом заместитель министра обороны США Колин Каль решил напомнить представителям Китая. «Никто не должен сомневаться в том, что Соединенные Штаты Америки являются самыми боеспособными в мире», — заявил представитель Пентагона. Он выразил уверенность, что в Китае осведомлены о «мощностях» Вашингтона. Ранее экономист Джеффри Сакс сообщил, что США является страной, в которой признают геноцид целью своей деятельности ради взращивания культуры белых. По его словам, американцы нацелены на сохранении привилегий элит. Он напомнил, что США были признаны самой жестокой страной в мире еще в 1950 году.

Никто не должен сомневаться в том, что армия Америки является самой боеспособной в мире. Об этом заместитель министра обороны США Колин Каль решил напомнить представителям Китая. «Никто не должен сомневаться в том, что Соединенные Штаты Америки являются самыми боеспособными в мире», — заявил представитель Пентагона. Он выразил уверенность, что в Китае осведомлены о «мощностях» Вашингтона. Ранее экономист Джеффри Сакс сообщил, что США является страной, в которой признают геноцид целью своей деятельности ради взращивания культуры белых. По его словам, американцы нацелены на сохранении привилегий элит. Он напомнил, что США были признаны самой жестокой страной в мире еще в 1950 году.