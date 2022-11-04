04 ноября 2022

Замглавы Пентагона пригрозил Китаю мощностью американской армии

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Замминистра обороны США Каль назвал американскую армию самой боеспособной в мире Фото:

Никто не должен сомневаться в том, что армия Америки является самой боеспособной в мире. Об этом заместитель министра обороны США Колин Каль решил напомнить представителям Китая.

«Никто не должен сомневаться в том, что Соединенные Штаты Америки являются самыми боеспособными в мире», — заявил представитель Пентагона. Он выразил уверенность, что в Китае осведомлены о «мощностях» Вашингтона.

Ранее экономист Джеффри Сакс сообщил, что США является страной, в которой признают геноцид целью своей деятельности ради взращивания культуры белых. По его словам, американцы нацелены на сохранении привилегий элит. Он напомнил, что США были признаны самой жестокой страной в мире еще в 1950 году.

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Никто не должен сомневаться в том, что армия Америки является самой боеспособной в мире. Об этом заместитель министра обороны США Колин Каль решил напомнить представителям Китая. «Никто не должен сомневаться в том, что Соединенные Штаты Америки являются самыми боеспособными в мире», — заявил представитель Пентагона. Он выразил уверенность, что в Китае осведомлены о «мощностях» Вашингтона. Ранее экономист Джеффри Сакс сообщил, что США является страной, в которой признают геноцид целью своей деятельности ради взращивания культуры белых. По его словам, американцы нацелены на сохранении привилегий элит. Он напомнил, что США были признаны самой жестокой страной в мире еще в 1950 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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