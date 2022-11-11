Ямальские волейболисты проиграли в полуфиналах зимнего чемпионата. Видео

12 ноября 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Мужская и женская команды клуба «Факел» не прошли в финал по зимнему волейболу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Волейболисты из ЯНАО проиграли в полуфинальных матчах первого чемпионата России по зимнему волейболу. Женская команда «Факел» уступила сборной Татарстана, а мужчины проиграли московской «Академии», сообщает telegram-канал «Импульс Севера». «Женские сборные уже разыграли мяч, победители известны: „Динамо-Татарстан“ из Казани обыграли девчонок ЯНАО из „Факела“ со счетом 2:0. Победа московской „Академии“ против мужской сборной „Факела“ далась с большим трудом — счет 1:2», — сообщают в Telegram. Первый чемпионат России по зимнему волейболу проходит в Новом Уренгое. 11 ноября состоялись отборочные игры, а 12 ноября спортсмены сражались в четвертьфинале и полуфинальных матчах. 13 ноября состоится финальный матч, и сражение за бронзовые медали. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое стартовал чемпионат России по волейболу на снегу. Он проходит на многофункциональной площадке «Виадук». Видео: telegram-канал «Импульс Севера»

Волейболисты из ЯНАО проиграли в полуфинальных матчах первого чемпионата России по зимнему волейболу. Женская команда «Факел» уступила сборной Татарстана, а мужчины проиграли московской «Академии», сообщает telegram-канал «Импульс Севера». «Женские сборные уже разыграли мяч, победители известны: „Динамо-Татарстан“ из Казани обыграли девчонок ЯНАО из „Факела“ со счетом 2:0. Победа московской „Академии“ против мужской сборной „Факела“ далась с большим трудом — счет 1:2», — сообщают в Telegram. Первый чемпионат России по зимнему волейболу проходит в Новом Уренгое. 11 ноября состоялись отборочные игры, а 12 ноября спортсмены сражались в четвертьфинале и полуфинальных матчах. 13 ноября состоится финальный матч, и сражение за бронзовые медали. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое стартовал чемпионат России по волейболу на снегу. Он проходит на многофункциональной площадке «Виадук». Видео: telegram-канал «Импульс Севера»