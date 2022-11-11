Волейболисты из ЯНАО проиграли в полуфинальных матчах первого чемпионата России по зимнему волейболу. Женская команда «Факел» уступила сборной Татарстана, а мужчины проиграли московской «Академии», сообщает telegram-канал «Импульс Севера».
«Женские сборные уже разыграли мяч, победители известны: „Динамо-Татарстан“ из Казани обыграли девчонок ЯНАО из „Факела“ со счетом 2:0. Победа московской „Академии“ против мужской сборной „Факела“ далась с большим трудом — счет 1:2», — сообщают в Telegram.
Первый чемпионат России по зимнему волейболу проходит в Новом Уренгое. 11 ноября состоялись отборочные игры, а 12 ноября спортсмены сражались в четвертьфинале и полуфинальных матчах. 13 ноября состоится финальный матч, и сражение за бронзовые медали.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое стартовал чемпионат России по волейболу на снегу. Он проходит на многофункциональной площадке «Виадук».
Видео: telegram-канал «Импульс Севера»
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