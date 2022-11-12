12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Тюменской области загорелась квартира. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в 16-этажном доме на улице Таежной. Екатеринбург, дым, многоэтажный дом, пожар, балкон, огонь
Пожар произошел 13 ноября в квартире на пятом этаже Фото:

В Тобольске (Тюменская область) произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщили в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, возгорание зафиксировано в квартире на пятом этаже.

«Пожар произошел во второй половине дня в квартире в 3Б микрорайоне. Дыма много было, балкон закоптился», — сообщили очевидцы в соцсетях. Информации о пострадавших нет.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в жилом доме на улице Тимуровцев произошел пожар. Спасатели эвакуировали из зоны возгорания десять человек.

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В Тобольске (Тюменская область) произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщили в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, возгорание зафиксировано в квартире на пятом этаже. «Пожар произошел во второй половине дня в квартире в 3Б микрорайоне. Дыма много было, балкон закоптился», — сообщили очевидцы в соцсетях. Информации о пострадавших нет. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в жилом доме на улице Тимуровцев произошел пожар. Спасатели эвакуировали из зоны возгорания десять человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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