Пожар произошел 13 ноября в квартире на пятом этаже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщили в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, возгорание зафиксировано в квартире на пятом этаже.

«Пожар произошел во второй половине дня в квартире в 3Б микрорайоне. Дыма много было, балкон закоптился», — сообщили очевидцы в соцсетях. Информации о пострадавших нет.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в жилом доме на улице Тимуровцев произошел пожар. Спасатели эвакуировали из зоны возгорания десять человек.