Блинкен заверил, что лишь Зеленский определяет условия переговоров с РФ

13 ноября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пока не планирует проводить переговоры с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Условия переговоров России и Украины будет определять только украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. «Бликнкен встретился в Пномпене с Кулебой. Они обсудили сохраняющуюся эффективность Украины на поле боя. И Госсекретарь вновь заявил, что только Украина будет принимать решения по поводу сроков и содержания любых возможных переговоров», — сообщили в Госдепе. Блинкен также выразил приверженность США в оказании помощи Киеву. Россия и Украина неоднократно проводили переговоры после начала СВО, но не пришли к решению по урегулированию ситуации. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к диалогу с Киевом, но Украина пока не пошла навстречу Москве. Депутат Верховной рады Давид Арахамия считает, что Украина не согласится на обсуждение раньше второй половины 2023 года. Зеленский заявлял, что готов к переговорам только с «другой Россией».

Условия переговоров России и Украины будет определять только украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. «Бликнкен встретился в Пномпене с Кулебой. Они обсудили сохраняющуюся эффективность Украины на поле боя. И Госсекретарь вновь заявил, что только Украина будет принимать решения по поводу сроков и содержания любых возможных переговоров», — сообщили в Госдепе. Блинкен также выразил приверженность США в оказании помощи Киеву. Россия и Украина неоднократно проводили переговоры после начала СВО, но не пришли к решению по урегулированию ситуации. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к диалогу с Киевом, но Украина пока не пошла навстречу Москве. Депутат Верховной рады Давид Арахамия считает, что Украина не согласится на обсуждение раньше второй половины 2023 года. Зеленский заявлял, что готов к переговорам только с «другой Россией».