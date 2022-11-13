Блинкен заверил, что лишь Зеленский определяет условия переговоров с РФ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский пока не планирует проводить переговоры с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Условия переговоров России и Украины будет определять только украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Бликнкен встретился в Пномпене с Кулебой. Они обсудили сохраняющуюся эффективность Украины на поле боя. И Госсекретарь вновь заявил, что только Украина будет принимать решения по поводу сроков и содержания любых возможных переговоров», — сообщили в Госдепе. Блинкен также выразил приверженность США в оказании помощи Киеву.

Россия и Украина неоднократно проводили переговоры после начала СВО, но не пришли к решению по урегулированию ситуации. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к диалогу с Киевом, но Украина пока не пошла навстречу Москве. Депутат Верховной рады Давид Арахамия считает, что Украина не согласится на обсуждение раньше второй половины 2023 года. Зеленский заявлял, что готов к переговорам только с «другой Россией».

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Условия переговоров России и Украины будет определять только украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. «Бликнкен встретился в Пномпене с Кулебой. Они обсудили сохраняющуюся эффективность Украины на поле боя. И Госсекретарь вновь заявил, что только Украина будет принимать решения по поводу сроков и содержания любых возможных переговоров», — сообщили в Госдепе. Блинкен также выразил приверженность США в оказании помощи Киеву. Россия и Украина неоднократно проводили переговоры после начала СВО, но не пришли к решению по урегулированию ситуации. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к диалогу с Киевом, но Украина пока не пошла навстречу Москве. Депутат Верховной рады Давид Арахамия считает, что Украина не согласится на обсуждение раньше второй половины 2023 года. Зеленский заявлял, что готов к переговорам только с «другой Россией».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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