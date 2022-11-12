12 ноября 2022

Депутат Верховной рады: Украина не согласится на переговоры с РФ раньше 2023 года

Депутат Верховной рады Арахамия предрек переговоры России и Украины во второй половине 2023 года
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, чиновники, депутаты, руки
По его мнению, Украина не согласится идти на переговоры с РФ раньше второй половины 2023 года Фото:
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Переговоры между Россией и Украиной состоятся не раньше второй половины 2023 года. Такое предположение высказал депутат Верховной рады Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Украины на мирных переговорах с Россией.

«Я считаю, что это (переговоры — ред. URA.RU) будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах. То есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США», — передает украинское интернет-издание «Страна.ua» слова депутата.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорилось, что Киев не намерен разговаривать с Москвой в ближайшее время, передает МК. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров, однако для их проведения необходимо вывести войска РФ из зоны конфликта. В США отметили, что Украина сама должна принять решение о любых переговорных рамках с Россией. Замглавы МИД РФ Сергей Рябко подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Украиной без предварительных условий.

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Переговоры между Россией и Украиной состоятся не раньше второй половины 2023 года. Такое предположение высказал депутат Верховной рады Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Украины на мирных переговорах с Россией. «Я считаю, что это (переговоры — ред. URA.RU) будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах. То есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США», — передает украинское интернет-издание «Страна.ua» слова депутата. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорилось, что Киев не намерен разговаривать с Москвой в ближайшее время, передает МК. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров, однако для их проведения необходимо вывести войска РФ из зоны конфликта. В США отметили, что Украина сама должна принять решение о любых переговорных рамках с Россией. Замглавы МИД РФ Сергей Рябко подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Украиной без предварительных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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