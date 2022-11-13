В США требуют прекратить давать деньги Зеленскому

13 ноября 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

США в отношении Украины теперь превратилась из чрезвычайной поддержки в полноценный альянс, пишет американский журнал Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Военная и экономическая помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому должна быть приостановлена. Американцы будут сидеть в рецессии и они не будут выписывать Украине неограниченные полномочия. Об этом заявил лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти. «Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии. Американцы не собираются выписывать Украине карт-бланш», — приводит The Federalist слова Маккарти. Кроме того, в журнале отмечается, что неограниченные расходы на Украину и энергетическая политика США, которая ставит Европу на первое место, способствовали стремительному росту инфляции, а стоимость жизни достигла невыносимого уровня для американских семей. Также США в отношении Украины теперь превратилась из чрезвычайной поддержки в полноценный альянс без официального договора. «В настоящее время общий объем помощи Украине превышает 66 миллиардов долларов», — добавили в журнале. Ранее американская газета The Washington Post написала, что в Конгрессе США некоторые политики призывают к полному прекращению поддержки Украины. Также сообщалось, что США могут прекратить финансирование режима Зеленского на Украине для продолжения борьбы с Россией, напоминает «Царьград».

Военная и экономическая помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому должна быть приостановлена. Американцы будут сидеть в рецессии и они не будут выписывать Украине неограниченные полномочия. Об этом заявил лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти. «Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии. Американцы не собираются выписывать Украине карт-бланш», — приводит The Federalist слова Маккарти. Кроме того, в журнале отмечается, что неограниченные расходы на Украину и энергетическая политика США, которая ставит Европу на первое место, способствовали стремительному росту инфляции, а стоимость жизни достигла невыносимого уровня для американских семей. Также США в отношении Украины теперь превратилась из чрезвычайной поддержки в полноценный альянс без официального договора. «В настоящее время общий объем помощи Украине превышает 66 миллиардов долларов», — добавили в журнале. Ранее американская газета The Washington Post написала, что в Конгрессе США некоторые политики призывают к полному прекращению поддержки Украины. Также сообщалось, что США могут прекратить финансирование режима Зеленского на Украине для продолжения борьбы с Россией, напоминает «Царьград».