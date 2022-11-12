Около торгового центра «Пушкинский» собрались машины спецслужб. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Около „Пушкинского“ спецслужбы, но пока никакой эвакуации нет. Тут скорая, пожарная, полиция и газовая. Может учения будут или как в „ГиперСити“», — рассказывает корреспондент.
В группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» Александр Копырин написал, что посетителей «Пушкинского» эвакуировали из-за анонимного звонка. Корреспондент URA.RU не смог получить оперативный комментарий о происходящем. На звонки в МЧС и УМВД никто не ответил.
Также спецслужбы были замечены около ТЦ «Воробьевы горы». Посетителей центра не впускали внутрь, сообщает 45.RU.
Ранее в Кургане эвакуировали посетителей ТЦ «ГиперСити». Причиной эвакуации послужило сообщение о подозрительном предмете.
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