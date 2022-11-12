12 ноября 2022
11 ноября 2022

Около ТЦ «Пушкинский» в Кургане собрались спецслужбы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия происшествия на Лубянке. Москва, мигалка, лубянская площадь, гибдд, машины спецслужб, дпс, полицейское оцепление
Посетителей эвакуировали из-за якобы поступившего анонимного звонка Фото:

Около торгового центра «Пушкинский» собрались машины спецслужб. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Около „Пушкинского“ спецслужбы, но пока никакой эвакуации нет. Тут скорая, пожарная, полиция и газовая. Может учения будут или как в „ГиперСити“», — рассказывает корреспондент.

В группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» Александр Копырин написал, что посетителей «Пушкинского» эвакуировали из-за анонимного звонка. Корреспондент URA.RU не смог получить оперативный комментарий о происходящем. На звонки в МЧС и УМВД никто не ответил.

Также спецслужбы были замечены около ТЦ «Воробьевы горы». Посетителей центра не впускали внутрь, сообщает 45.RU.

Ранее в Кургане эвакуировали посетителей ТЦ «ГиперСити». Причиной эвакуации послужило сообщение о подозрительном предмете.

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Около торгового центра «Пушкинский» собрались машины спецслужб. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Около „Пушкинского“ спецслужбы, но пока никакой эвакуации нет. Тут скорая, пожарная, полиция и газовая. Может учения будут или как в „ГиперСити“», — рассказывает корреспондент. В группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» Александр Копырин написал, что посетителей «Пушкинского» эвакуировали из-за анонимного звонка. Корреспондент URA.RU не смог получить оперативный комментарий о происходящем. На звонки в МЧС и УМВД никто не ответил. Также спецслужбы были замечены около ТЦ «Воробьевы горы». Посетителей центра не впускали внутрь, сообщает 45.RU. Ранее в Кургане эвакуировали посетителей ТЦ «ГиперСити». Причиной эвакуации послужило сообщение о подозрительном предмете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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