Около ТЦ «Пушкинский» в Кургане собрались спецслужбы. Видео

13 ноября 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Посетителей эвакуировали из-за якобы поступившего анонимного звонка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Около торгового центра «Пушкинский» собрались машины спецслужб. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Около „Пушкинского“ спецслужбы, но пока никакой эвакуации нет. Тут скорая, пожарная, полиция и газовая. Может учения будут или как в „ГиперСити“», — рассказывает корреспондент. В группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» Александр Копырин написал, что посетителей «Пушкинского» эвакуировали из-за анонимного звонка. Корреспондент URA.RU не смог получить оперативный комментарий о происходящем. На звонки в МЧС и УМВД никто не ответил. Также спецслужбы были замечены около ТЦ «Воробьевы горы». Посетителей центра не впускали внутрь, сообщает 45.RU. Ранее в Кургане эвакуировали посетителей ТЦ «ГиперСити». Причиной эвакуации послужило сообщение о подозрительном предмете.

Около торгового центра «Пушкинский» собрались машины спецслужб. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Около „Пушкинского“ спецслужбы, но пока никакой эвакуации нет. Тут скорая, пожарная, полиция и газовая. Может учения будут или как в „ГиперСити“», — рассказывает корреспондент. В группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» Александр Копырин написал, что посетителей «Пушкинского» эвакуировали из-за анонимного звонка. Корреспондент URA.RU не смог получить оперативный комментарий о происходящем. На звонки в МЧС и УМВД никто не ответил. Также спецслужбы были замечены около ТЦ «Воробьевы горы». Посетителей центра не впускали внутрь, сообщает 45.RU. Ранее в Кургане эвакуировали посетителей ТЦ «ГиперСити». Причиной эвакуации послужило сообщение о подозрительном предмете.