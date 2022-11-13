Помощник Байдена призвал Зеленского отказаться от идеи вернуть Крым

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Клипарт. Louis Velazquez unsplash. Екатеринбург, купол, сша, вашингтон, америка, капитолий
Вашингтон предложил Киеву думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах, сообщает американская газета Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе последней встречи помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому продемонстрировать открытость к идее переговоров и отказаться от своих требований по возвращению Крыма. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах. В том числе о пересмотре своей заявленной цели, восстановить контроль над Крымом», — пишет газета со ссылкой на дипломатов.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат в урегулировании. Также он призвал международное сообщество принудить Россию к проведению мирных переговоров. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщил, что условия переговоров России и Украины будет определять только украинский лидер.

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В ходе последней встречи помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому продемонстрировать открытость к идее переговоров и отказаться от своих требований по возвращению Крыма. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. «Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах. В том числе о пересмотре своей заявленной цели, восстановить контроль над Крымом», — пишет газета со ссылкой на дипломатов. Ранее Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат в урегулировании. Также он призвал международное сообщество принудить Россию к проведению мирных переговоров. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщил, что условия переговоров России и Украины будет определять только украинский лидер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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