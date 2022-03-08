Зеленский рассказал о планах на дальнейшие переговоры с РФ

Зеленский намерен добиться приемлемого результата на переговорах с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Переговоры с Россией будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат в урегулировании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня произошел уже третий раунд переговоров в Белоруссии, хотелось бы сказать третий и финальный, но мы реалисты. Поэтому мы будем говорить, будем настаивать на переговорах пока не найдем способ сказать нашему народу — „вот как мы придем к миру“», — сказал Зеленский. Видеообращение политика опубликовано в его telegram-канале.

7 марта в Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщили в офисе президента Украины, сторонам удалось добиться продвижения по вопросу гуманитарных коридоров. Позднее украинские власти попросили о прямых переговорах Путина и Зеленского. В ходе переговоров идет обсуждение спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.