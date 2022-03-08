Зеленский рассказал о планах на дальнейшие переговоры с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский намерен добиться приемлемого результата на переговорах с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры с Россией будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат в урегулировании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня произошел уже третий раунд переговоров в Белоруссии, хотелось бы сказать третий и финальный, но мы реалисты. Поэтому мы будем говорить, будем настаивать на переговорах пока не найдем способ сказать нашему народу — „вот как мы придем к миру“», — сказал Зеленский. Видеообращение политика опубликовано в его telegram-канале.

7 марта в Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщили в офисе президента Украины, сторонам удалось добиться продвижения по вопросу гуманитарных коридоров. Позднее украинские власти попросили о прямых переговорах Путина и Зеленского. В ходе переговоров идет обсуждение спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры с Россией будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат в урегулировании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня произошел уже третий раунд переговоров в Белоруссии, хотелось бы сказать третий и финальный, но мы реалисты. Поэтому мы будем говорить, будем настаивать на переговорах пока не найдем способ сказать нашему народу — „вот как мы придем к миру“», — сказал Зеленский. Видеообращение политика опубликовано в его telegram-канале. 7 марта в Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщили в офисе президента Украины, сторонам удалось добиться продвижения по вопросу гуманитарных коридоров. Позднее украинские власти попросили о прямых переговорах Путина и Зеленского. В ходе переговоров идет обсуждение спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...