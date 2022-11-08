Зеленский призвал другие страны принудить Россию к переговорам о мире

08 ноября 2022 в 08:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский выдвинул России требования Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество принудить Россию к проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Соотвествующее видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале. «Каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня также серьезно должен… принудить Россию к настоящим переговорам о мире. К таким переговорам, которые мы неоднократно предлагали», — заявил Зеленский в видеообращении. Он также перечислил свои требования к России, среди которых было уважение устава ООН, компенсация убытков и восстановление территориальной целостности. Президент Украины также потребовал наказать военных преступников и дать гарантии, что подобного не повторится. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В первые несколько месяцев конфликта стороны обсуждали мирное урегулирование ситуации, но не пришли к единому мнению. В результате обсуждение было приостановлено. В октябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Life . Из-за чего в Кремле заявили, что не видят возможностей для диалога с Украиной. В офисе Зеленского ответили, что не отказывались от переговоров и потребовали вывести войска, чтобы начать обсуждение, передает Nation News.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество принудить Россию к проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Соотвествующее видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале. «Каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня также серьезно должен… принудить Россию к настоящим переговорам о мире. К таким переговорам, которые мы неоднократно предлагали», — заявил Зеленский в видеообращении. Он также перечислил свои требования к России, среди которых было уважение устава ООН, компенсация убытков и восстановление территориальной целостности. Президент Украины также потребовал наказать военных преступников и дать гарантии, что подобного не повторится. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В первые несколько месяцев конфликта стороны обсуждали мирное урегулирование ситуации, но не пришли к единому мнению. В результате обсуждение было приостановлено. В октябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Life. Из-за чего в Кремле заявили, что не видят возможностей для диалога с Украиной. В офисе Зеленского ответили, что не отказывались от переговоров и потребовали вывести войска, чтобы начать обсуждение, передает Nation News.