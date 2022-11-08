Зеленский призвал другие страны принудить Россию к переговорам о мире

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский выдвинул России требования Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество принудить Россию к проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Соотвествующее видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале.

«Каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня также серьезно должен… принудить Россию к настоящим переговорам о мире. К таким переговорам, которые мы неоднократно предлагали», — заявил Зеленский в видеообращении.

Он также перечислил свои требования к России, среди которых было уважение устава ООН, компенсация убытков и восстановление территориальной целостности. Президент Украины также потребовал наказать военных преступников и дать гарантии, что подобного не повторится.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В первые несколько месяцев конфликта стороны обсуждали мирное урегулирование ситуации, но не пришли к единому мнению. В результате обсуждение было приостановлено. В октябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Life. Из-за чего в Кремле заявили, что не видят возможностей для диалога с Украиной. В офисе Зеленского ответили, что не отказывались от переговоров и потребовали вывести войска, чтобы начать обсуждение, передает Nation News.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество принудить Россию к проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Соотвествующее видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале. «Каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня также серьезно должен… принудить Россию к настоящим переговорам о мире. К таким переговорам, которые мы неоднократно предлагали», — заявил Зеленский в видеообращении. Он также перечислил свои требования к России, среди которых было уважение устава ООН, компенсация убытков и восстановление территориальной целостности. Президент Украины также потребовал наказать военных преступников и дать гарантии, что подобного не повторится. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В первые несколько месяцев конфликта стороны обсуждали мирное урегулирование ситуации, но не пришли к единому мнению. В результате обсуждение было приостановлено. В октябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Life. Из-за чего в Кремле заявили, что не видят возможностей для диалога с Украиной. В офисе Зеленского ответили, что не отказывались от переговоров и потребовали вывести войска, чтобы начать обсуждение, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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