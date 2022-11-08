ФСБ задержала диверсантов, планировавших теракты против властей Херсонской области

08 ноября 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ задержали девять диверсантов, работавших на СБУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области задержаны девять диверсантов из службы безопасности Украины (СБУ), готовивших теракты против сотрудников администрации региона. Об этом сообщили в ФСБ. «На территории Херсонской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ. В их задачи входило совершение терактов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области», — приводит РИА Новости сообщение службы. Задержаны девять граждан Украины, их кураторы из СБУ скрываются за пределами России. У диверсантов изъяты гранаты, стрелковое оружие, боеприпасы, средства разведки. Они планировали совершить покушение на сотрудников администрации, заминировав автомобиль, машина обезврежена. Возбуждено дело по статье 361 «Акт международного терроризма» УК РФ. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее были освобождены территории, жители которых подвергались геноциду со стороны киевского режима. Так, Херсонская область вошла в состав РФ после референдума. ВСУ совершают атаки на регион.

В Херсонской области задержаны девять диверсантов из службы безопасности Украины (СБУ), готовивших теракты против сотрудников администрации региона. Об этом сообщили в ФСБ. «На территории Херсонской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ. В их задачи входило совершение терактов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области», — приводит РИА Новости сообщение службы. Задержаны девять граждан Украины, их кураторы из СБУ скрываются за пределами России. У диверсантов изъяты гранаты, стрелковое оружие, боеприпасы, средства разведки. Они планировали совершить покушение на сотрудников администрации, заминировав автомобиль, машина обезврежена. Возбуждено дело по статье 361 «Акт международного терроризма» УК РФ. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее были освобождены территории, жители которых подвергались геноциду со стороны киевского режима. Так, Херсонская область вошла в состав РФ после референдума. ВСУ совершают атаки на регион.