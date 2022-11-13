The Hill: страны Европы спорят из-за желания сотрудничать с Россией 14 ноября 2022 в 01:31 Размер текста - 17 + ЕС разошлись во мнении по поводу поставок ядерного топлива РФ, пишет The Hill Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Европе возникли разногласия из-за поставок ядерного топлива из России. Об этом сообщило американское издание The Hill. «Когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия недавно рекомендовали ЕС запретить импорт российского ядерного топлива, чтобы избежать финансирования России, в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились», — пишет издание. Согласно публикации, «Росатом» поставляет ядерное топливо в Чехию, Словакию, Болгарию и Венгрию, поэтому любое решение Европейского Союза (ЕС) о прекращении поставок нанесет значительный экономический ущерб этим странам. Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после введения антироссийских санкций. Это произошло после того, как Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. Контроль РФ почти 50% рынка атомной энергетики вызывают головную боль у экспертов и политиков в Северной Америке и ЕС. Об этом пишет Бенджамин Биддер, член деловой редакции Spiegel Online. В Европе возникли разногласия из-за поставок ядерного топлива из России. Об этом сообщило американское издание The Hill. «Когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия недавно рекомендовали ЕС запретить импорт российского ядерного топлива, чтобы избежать финансирования России, в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились», — пишет издание. Согласно публикации, «Росатом» поставляет ядерное топливо в Чехию, Словакию, Болгарию и Венгрию, поэтому любое решение Европейского Союза (ЕС) о прекращении поставок нанесет значительный экономический ущерб этим странам. Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после введения антироссийских санкций. Это произошло после того, как Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. Контроль РФ почти 50% рынка атомной энергетики вызывают головную боль у экспертов и политиков в Северной Америке и ЕС. Об этом пишет Бенджамин Биддер, член деловой редакции Spiegel Online. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям