Власти ХМАО нашли претендента на пост главы Лянтора

Главой Лянтора станет и. о. главы муниципалитета Сергей Жестовский Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Власти ХМАО определились с кандидатом на пост главы Лянтора после отставки бывшего мэра Сергея Махини. Возглавлять администрацию района прочат исполняющему обязанности главы Сергею Жестовскому. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента.

«Известно, что силовики связывались с главой района Андреем Трубецким и просили его не утверждать кандидатуру Жестовского. Якобы к нему у силового и надзорного ведомства есть вопросы. Но Трубецкой отказался это делать, сославшись на то, что кандидатура Жестовского утверждена департаментом внутренней политики ХМАО», — сообщил собеседник.

С начала октября Сергей Жестовский исполняет обязанности главы Лянтора после того, как прежний Сергей Махиня ушел в отставку. После его ухода Жестовский начал решать проблемы, оставшиеся еще от прежнего главы. Сначала он заявил, что в городе начал работать единственный снежный полигон. Также при нем муниципалитет стал закупать технику для уборки улиц и отказался от услуг подрядчиков.

За разъяснениями по поводу кандидатуры Жестковского на пост главы Лянтора журналист URA.RU обратился в департамент общественных и внешних связей округа. На момент публикации ответа не поступило. Пообщаться с Жестовским не удалось — он не ответил на телефонные звонки корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Лянтора Сергей Махиня ушел в отставку. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.