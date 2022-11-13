Эксперты выяснили, какой процент от зарплаты тюменцы отдают на погашение ипотеки

Жители Тюменской области отдают половину своей зарплаты на погашение ипотеки

14 ноября 2022 в 02:32 Размер текста - 17 +

В среднем тюменцам придется 24 года отдавать половину зарплаты на ипотеку Фото: Размик Закарян © URA.RU В среднем житель Тюменской области отдает 46,5% от своей зарплаты на погашение ежемесячного платежа по ипотеке. К таким выводам пришли эксперты РИА Рейтинг, которые взяли за основу данные Центрального Банка РФ и Росстата. Также там выяснили средний размер кредита и срок его выплаты. Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в Тюменской области составляет 46,5%. При этом усредненный срок ипотечного кредита равен 289 месяцам (24 года и 1 месяц)» — передают результаты исследования в РИА Новости. Помимо этих данных также выяснилось, что средняя сумма, которую тюменцы берут по ипотеке — 3,3 миллиона рублей. Соотношение рассчитывалось на основе платежей по кредитам за последние 3 месяца к средней чистой зарплате за период с сентября 2021 года по август 2022 года. Полученные данные позволили Тюменской области оказаться на 15 месте в рейтинге. Всего было представлено 85 регионов РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область также оказалась в топ-10 среди регионов по доступности ипотеки семьям. Почти половина семей в 2021 году смогла купить квартиру. При этом в 2022 году этот процент серьезно упал.

В среднем житель Тюменской области отдает 46,5% от своей зарплаты на погашение ежемесячного платежа по ипотеке. К таким выводам пришли эксперты РИА Рейтинг, которые взяли за основу данные Центрального Банка РФ и Росстата. Также там выяснили средний размер кредита и срок его выплаты. Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в Тюменской области составляет 46,5%. При этом усредненный срок ипотечного кредита равен 289 месяцам (24 года и 1 месяц)» — передают результаты исследования в РИА Новости. Помимо этих данных также выяснилось, что средняя сумма, которую тюменцы берут по ипотеке — 3,3 миллиона рублей. Соотношение рассчитывалось на основе платежей по кредитам за последние 3 месяца к средней чистой зарплате за период с сентября 2021 года по август 2022 года. Полученные данные позволили Тюменской области оказаться на 15 месте в рейтинге. Всего было представлено 85 регионов РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область также оказалась в топ-10 среди регионов по доступности ипотеки семьям. Почти половина семей в 2021 году смогла купить квартиру. При этом в 2022 году этот процент серьезно упал.