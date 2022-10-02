Тюменская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по доступности ипотеки семьям

В Тюменской области 47,6% семей могут позволить себе купить жилье в ипотеку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область заняла 10 место в рейтинге регионов России по доступности семьями покупки жилья в ипотеку. Доля семей, которые могли купить квартиру в 2021 году составила — 47,6%, что по сравнению с прошлым годом больше на 6,5%. Такие данные приводятся в исследовании РИА «Новости».

«Тюменская область — 10 место. Доля семей, которые могли купить квартиру в 2021 году — 47,6%. В 2020 году — 41,1%», — сообщается в исследовании.

Ранее URA.RU писало, что за восемь месяцев в Тюменской области было зарегистрировано свыше 60 тысяч ипотечный сделок. Кроме того, тюменский регион занял первое место в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Также тюменцы в июне взяли ипотечные кредиты на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.