02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Тюменская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по доступности ипотеки семьям

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Деньги. Тюмень, пять тысяч, ипотека, покупка квартиры, деньги
В Тюменской области 47,6% семей могут позволить себе купить жилье в ипотеку Фото:

Тюменская область заняла 10 место в рейтинге регионов России по доступности семьями покупки жилья в ипотеку. Доля семей, которые могли купить квартиру в 2021 году составила — 47,6%, что по сравнению с прошлым годом больше на 6,5%. Такие данные приводятся в исследовании РИА «Новости».

«Тюменская область — 10 место. Доля семей, которые могли купить квартиру в 2021 году — 47,6%. В 2020 году — 41,1%», — сообщается в исследовании.

Ранее URA.RU писало, что за восемь месяцев в Тюменской области было зарегистрировано свыше 60 тысяч ипотечный сделок. Кроме того, тюменский регион занял первое место в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Также тюменцы в июне взяли ипотечные кредиты на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.

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Тюменская область заняла 10 место в рейтинге регионов России по доступности семьями покупки жилья в ипотеку. Доля семей, которые могли купить квартиру в 2021 году составила — 47,6%, что по сравнению с прошлым годом больше на 6,5%. Такие данные приводятся в исследовании РИА «Новости». «Тюменская область — 10 место. Доля семей, которые могли купить квартиру в 2021 году — 47,6%. В 2020 году — 41,1%», — сообщается в исследовании. Ранее URA.RU писало, что за восемь месяцев в Тюменской области было зарегистрировано свыше 60 тысяч ипотечный сделок. Кроме того, тюменский регион занял первое место в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Также тюменцы в июне взяли ипотечные кредиты на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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