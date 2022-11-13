13 ноября 2022

РБК: Банк России обсудит льготную ипотеку для жителей новых регионов

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Банк России начал обсуждать с банками льготную ипотеку для жителей Донбасса, сообщает РБК Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Центральный Банк России начал обсуждать с банками льготную ипотеку для жителей Донбасса. Об этом сообщил источник РБК в ЦБ РФ.

«Центробанк проводит консультации с некоторыми российскими кредитными организациями по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям регионов, принятых в состав России», — пишет РБК, ссылаясь на источник в ЦБ РФ. Там отметили, что речь идет о физлицах, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях или переселяются из них в другие регионы РФ.

Также сообщается, что другой собеседник, знакомый с ходом обсуждения подтвердил данную информацию. По его словам, этот вопрос обсуждался на форуме Finopolis, прошедшем 10—11 ноября в Москве. «Тут нужно всем думать, на форуме была дискуссия с регулятором, в том числе и на эту тему», — сказал собеседник агентства.

Указ президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье с 23 по 27 сентября. В начале октября власти опубликовали измененную конституцию России, где в составе страны указаны все четыре территории.

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Центральный Банк России начал обсуждать с банками льготную ипотеку для жителей Донбасса. Об этом сообщил источник РБК в ЦБ РФ. «Центробанк проводит консультации с некоторыми российскими кредитными организациями по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям регионов, принятых в состав России», — пишет РБК, ссылаясь на источник в ЦБ РФ. Там отметили, что речь идет о физлицах, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях или переселяются из них в другие регионы РФ. Также сообщается, что другой собеседник, знакомый с ходом обсуждения подтвердил данную информацию. По его словам, этот вопрос обсуждался на форуме Finopolis, прошедшем 10—11 ноября в Москве. «Тут нужно всем думать, на форуме была дискуссия с регулятором, в том числе и на эту тему», — сказал собеседник агентства. Указ президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье с 23 по 27 сентября. В начале октября власти опубликовали измененную конституцию России, где в составе страны указаны все четыре территории.
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