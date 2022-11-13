13 ноября 2022

Подозреваемого в организации теракта в Стамбуле задержали в Турции

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Вечер после убийства российского посла в Турции. Турецкое посольство. Москва, турецкое посольство
О задержании предполагаемого организатора теракта сообщили турецкие силовики Фото:

Сотрудники турецких правоохранительных органов сообщили о задержании подозреваемого в организации теракта в Стамбуле. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Сейчас он находится на допросе», — цитирует Сулеймана Сойлу ТАСС. По его словам, у следователей на руках есть необходимые доказательства, указывающие на след, тянущийся из Сирии. Глава МВД считает, что «к теракту причастны курдские группировки, признанные Анкарой террористическими».

Первоначально сообщалось, что в результате взрыва в Стамбуле на улице Бейоглу Истикляль 13 ноября погибли 4 человека, еще 11 получили ранения. Число пострадавших в дальнейшем увеличилось до 81 человека. Минюст Турции признал терактом взрыв в центре Стамбула.

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Сотрудники турецких правоохранительных органов сообщили о задержании подозреваемого в организации теракта в Стамбуле. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. «Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Сейчас он находится на допросе», — цитирует Сулеймана Сойлу ТАСС. По его словам, у следователей на руках есть необходимые доказательства, указывающие на след, тянущийся из Сирии. Глава МВД считает, что «к теракту причастны курдские группировки, признанные Анкарой террористическими». Первоначально сообщалось, что в результате взрыва в Стамбуле на улице Бейоглу Истикляль 13 ноября погибли 4 человека, еще 11 получили ранения. Число пострадавших в дальнейшем увеличилось до 81 человека. Минюст Турции признал терактом взрыв в центре Стамбула.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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