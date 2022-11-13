Подозреваемого в организации теракта в Стамбуле задержали в Турции 14 ноября 2022 в 06:36 Размер текста - 17 + О задержании предполагаемого организатора теракта сообщили турецкие силовики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники турецких правоохранительных органов сообщили о задержании подозреваемого в организации теракта в Стамбуле. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. «Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Сейчас он находится на допросе», — цитирует Сулеймана Сойлу ТАСС. По его словам, у следователей на руках есть необходимые доказательства, указывающие на след, тянущийся из Сирии. Глава МВД считает, что «к теракту причастны курдские группировки, признанные Анкарой террористическими». Первоначально сообщалось, что в результате взрыва в Стамбуле на улице Бейоглу Истикляль 13 ноября погибли 4 человека, еще 11 получили ранения. Число пострадавших в дальнейшем увеличилось до 81 человека. Минюст Турции признал терактом взрыв в центре Стамбула. Сотрудники турецких правоохранительных органов сообщили о задержании подозреваемого в организации теракта в Стамбуле. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. «Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Сейчас он находится на допросе», — цитирует Сулеймана Сойлу ТАСС. По его словам, у следователей на руках есть необходимые доказательства, указывающие на след, тянущийся из Сирии. Глава МВД считает, что «к теракту причастны курдские группировки, признанные Анкарой террористическими». Первоначально сообщалось, что в результате взрыва в Стамбуле на улице Бейоглу Истикляль 13 ноября погибли 4 человека, еще 11 получили ранения. Число пострадавших в дальнейшем увеличилось до 81 человека. Минюст Турции признал терактом взрыв в центре Стамбула. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям