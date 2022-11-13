Пермякам предложили туры в Таиланд с прямым перелетом

14 ноября 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Стоимость путевки на двоих начинается от 134 тысяч рублей Фото: Алена Полозова © URA.RU Прямые чартерные перелеты из Перми в Таиланд открываются 24 ноября. Пермские турфирмы уже сформировали пакетные предложения. «Прямой перелет в Таиланд! Путевка с вылетом из Перми 24 ноября на 11 ночей», — предлагает пермская турфирма Premium travel 59. Полеты будет осуществлять авиакомпания Azur Air три раза в месяц. Цена за путевку на двоих начинается от 134 тысяч рублей. Питание не включено. По прогнозам руководителя турагентства Pegas Touristik в Перми Евгения Купина, туры в Таиланд к концу декабря начнут сильно дорожать. «Нужно ловить момент, когда направление только набирает обороты. Успевать сделать бронь и не переплачивать за тур», — написал Евгений Купин в своих соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что из Перми в ноябре открылись прямые чартерные рейсы в Египет. Также улететь прямо из Перми теперь можно и в Индию.

Прямые чартерные перелеты из Перми в Таиланд открываются 24 ноября. Пермские турфирмы уже сформировали пакетные предложения. «Прямой перелет в Таиланд! Путевка с вылетом из Перми 24 ноября на 11 ночей», — предлагает пермская турфирма Premium travel 59. Полеты будет осуществлять авиакомпания Azur Air три раза в месяц. Цена за путевку на двоих начинается от 134 тысяч рублей. Питание не включено. По прогнозам руководителя турагентства Pegas Touristik в Перми Евгения Купина, туры в Таиланд к концу декабря начнут сильно дорожать. «Нужно ловить момент, когда направление только набирает обороты. Успевать сделать бронь и не переплачивать за тур», — написал Евгений Купин в своих соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что из Перми в ноябре открылись прямые чартерные рейсы в Египет. Также улететь прямо из Перми теперь можно и в Индию.