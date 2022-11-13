13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Пермякам предложили туры в Таиланд с прямым перелетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, корабли, причал, море берег
Стоимость путевки на двоих начинается от 134 тысяч рублей Фото:

Прямые чартерные перелеты из Перми в Таиланд открываются 24 ноября. Пермские турфирмы уже сформировали пакетные предложения.

«Прямой перелет в Таиланд! Путевка с вылетом из Перми 24 ноября на 11 ночей», — предлагает пермская турфирма Premium travel 59.

Полеты будет осуществлять авиакомпания Azur Air три раза в месяц. Цена за путевку на двоих начинается от 134 тысяч рублей. Питание не включено. По прогнозам руководителя турагентства Pegas Touristik в Перми Евгения Купина, туры в Таиланд к концу декабря начнут сильно дорожать.

«Нужно ловить момент, когда направление только набирает обороты. Успевать сделать бронь и не переплачивать за тур», — написал Евгений Купин в своих соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало, что из Перми в ноябре открылись прямые чартерные рейсы в Египет. Также улететь прямо из Перми теперь можно и в Индию.

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Прямые чартерные перелеты из Перми в Таиланд открываются 24 ноября. Пермские турфирмы уже сформировали пакетные предложения. «Прямой перелет в Таиланд! Путевка с вылетом из Перми 24 ноября на 11 ночей», — предлагает пермская турфирма Premium travel 59. Полеты будет осуществлять авиакомпания Azur Air три раза в месяц. Цена за путевку на двоих начинается от 134 тысяч рублей. Питание не включено. По прогнозам руководителя турагентства Pegas Touristik в Перми Евгения Купина, туры в Таиланд к концу декабря начнут сильно дорожать. «Нужно ловить момент, когда направление только набирает обороты. Успевать сделать бронь и не переплачивать за тур», — написал Евгений Купин в своих соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что из Перми в ноябре открылись прямые чартерные рейсы в Египет. Также улететь прямо из Перми теперь можно и в Индию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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