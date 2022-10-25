Из Перми открываются прямые чартерные рейсы в Египет

26 октября 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Прямые чартерные рейсы откроются с 14 ноября Фото: Нина Калинина © URA.RU Из Перми в ноябре открываются прямые чартерные рейсы в Египет. Об этом сообщил руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин в своих соцсетях. «Рады сообщить вам о старте продаж туров в Египет в сезоне „Зима 2022-2023“ с вылетом из Перми. Летим с 14 ноября, раз в девять ночей», — рассказал Евгений Купин. Первый вылет состоится 14 ноября — в Хургаду, а в Шарм-эль-Шейх прямые туры из Перми откроются 29 ноября. Цена путевки начинается от 60 тысяч рублей на человека за девять ночей. До ноября улететь отдыхать на море прямым рейсом можно было только в Турцию. Ранее URA.RU сообщало, что из Перми возобновили горящие туры в Турцию. Путевку можно купить за день до вылета.

Из Перми в ноябре открываются прямые чартерные рейсы в Египет. Об этом сообщил руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин в своих соцсетях. «Рады сообщить вам о старте продаж туров в Египет в сезоне „Зима 2022-2023“ с вылетом из Перми. Летим с 14 ноября, раз в девять ночей», — рассказал Евгений Купин. Первый вылет состоится 14 ноября — в Хургаду, а в Шарм-эль-Шейх прямые туры из Перми откроются 29 ноября. Цена путевки начинается от 60 тысяч рублей на человека за девять ночей. До ноября улететь отдыхать на море прямым рейсом можно было только в Турцию. Ранее URA.RU сообщало, что из Перми возобновили горящие туры в Турцию. Путевку можно купить за день до вылета.