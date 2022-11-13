Прокуратура Екатеринбурга припугнула мэрию перед снегопадами

Прокуратура Екатеринбурга объявила предостережение заместителю главы Екатеринбурга Алексею Бубнову

14 ноября 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Прокуратура проконтролирует, как администрация города и ДЭУ будут справляться с расчисткой снега в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокурор Екатеринбурга объявила предостережение заместителю главы Екатеринбурга Алексею Бубнову и семи руководителям районных дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) на фоне усилившегося снегопада. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратурой города организован комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода, по результатам которых будет дана принципиальная оценка качества проведения сезонных работ по уборке МО „город Екатеринбург“ от снега», — сообщает пресс-служба ведомства. Прокуратура будет контролировать расчистку автомобильных дорог от снежных заносов, уборку снежных валов с обочин, очищение от снега и льда автобусных остановок, тротуаров и пешеходных дорожек. Ведомство взяло на контроль надлежащее исполнение должностных обязанностей в отношении вице-мэра Алексея Бубнова и семи руководителей районных ДЭУ. «В силу того, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения, обеспечение которой является одним из приоритетных направлений деятельности как местной власти, так и органов надзора, указанному направлению уделяется большое внимание со стороны органов прокуратуры», — сообщает прокуратура города. Аналогичное предостережение прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова внесла городским чиновникам и в 2020 году. Она напомнила администрации города о необходимости тщательной уборки дорог и тротуаров в зимний период. 14 ноября жители Екатеринбурга уже успели встать в девятибалльные пробки на фоне снегопада.

Прокурор Екатеринбурга объявила предостережение заместителю главы Екатеринбурга Алексею Бубнову и семи руководителям районных дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) на фоне усилившегося снегопада. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратурой города организован комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода, по результатам которых будет дана принципиальная оценка качества проведения сезонных работ по уборке МО „город Екатеринбург“ от снега», — сообщает пресс-служба ведомства. Прокуратура будет контролировать расчистку автомобильных дорог от снежных заносов, уборку снежных валов с обочин, очищение от снега и льда автобусных остановок, тротуаров и пешеходных дорожек. Ведомство взяло на контроль надлежащее исполнение должностных обязанностей в отношении вице-мэра Алексея Бубнова и семи руководителей районных ДЭУ. «В силу того, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения, обеспечение которой является одним из приоритетных направлений деятельности как местной власти, так и органов надзора, указанному направлению уделяется большое внимание со стороны органов прокуратуры», — сообщает прокуратура города. Аналогичное предостережение прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова внесла городским чиновникам и в 2020 году. Она напомнила администрации города о необходимости тщательной уборки дорог и тротуаров в зимний период. 14 ноября жители Екатеринбурга уже успели встать в девятибалльные пробки на фоне снегопада.