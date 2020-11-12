Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова внесла предостережения городским чиновникам, напомнив о необходимости тщательной уборки дорог и тротуаров в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. Для получения предупреждений в прокуратуру к 10 утра вызвали вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова и начальников семи районных ДЭУ (дорожно-эксплуатационных участков).
«Прокурор Светлана Кузнецова заместителю главы Екатеринбурга <…> Алексею Бубнову, а также директорам семи районных дорожно-эксплуатационных участков объявила предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства о безопасности дорожного движения при организации работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети», — говорится в сообщении прокуратуры.
По мнению собеседников агентства, знакомых с порядком работы прокуратуры, таким образом Кузнецова подстраховалась на случай серьезных нарушений в зимний период. «Чтобы впоследствии к ней не возникало претензий по части проверок уборки территорий», — объяснил инсайдер, назвав такую практику «нестандартной». Зимой 2019—2020 годов Кузнецова неоднократно выезжала в рейды вместе по уборке территорий от снега с мэром Александром Высокинским.
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