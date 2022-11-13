Мэрия курганского округа не переселяла семью из аварийного барака

14 ноября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Администрация курганского города тормозила переселение семьи из аварийного жилья (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебные приставы Курганской области добились переселения семьи из аварийного барака в благоустроенную квартиру. Информация опубликована на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области. «Граждане проживали в бараке, признанным аварийным и подлежащим сносу. При этом расселять дом местная администрация не торопилась», — говорится в сообщении. В связи с этим жильцы обратились в суд, требование — предоставить семье жилье общей площадью не менее 38 кв. метров (на условиях социального найма). Судебный пристав возбудил исполнительное производство и установил срок для должника для добровольного исполнения решения суда. «Чиновники затягивали процесс предоставления квартиры многодетным родителям, судебный пристав несколько раз привлекала должника к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ — Неисполнение содержащихся в исполнительном листе требований неимущественного характера», — указано на сайте. Также руководителя администрации предупредили, что его могут привлечь к уголовной ответственности, за неисполнение приговора суда. По итогам разбирательств, семья получила двухкомнатную квартиру площадью 42 кв. метра в центре города. Исполнительное производство окончено. До этого URA.RU писало, что администрация города Курган обратилась в суд, чтобы выкупить аварийное жилье у собственницы. Дом был признан непригодным для проживания, здание подлежит сносу. По данным оценке, стоимость жилья, земельный участок и убытки, связанные с переездом, составляют более 684 тысяч рублей.

Судебные приставы Курганской области добились переселения семьи из аварийного барака в благоустроенную квартиру. Информация опубликована на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области. «Граждане проживали в бараке, признанным аварийным и подлежащим сносу. При этом расселять дом местная администрация не торопилась», — говорится в сообщении. В связи с этим жильцы обратились в суд, требование — предоставить семье жилье общей площадью не менее 38 кв. метров (на условиях социального найма). Судебный пристав возбудил исполнительное производство и установил срок для должника для добровольного исполнения решения суда. «Чиновники затягивали процесс предоставления квартиры многодетным родителям, судебный пристав несколько раз привлекала должника к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ — Неисполнение содержащихся в исполнительном листе требований неимущественного характера», — указано на сайте. Также руководителя администрации предупредили, что его могут привлечь к уголовной ответственности, за неисполнение приговора суда. По итогам разбирательств, семья получила двухкомнатную квартиру площадью 42 кв. метра в центре города. Исполнительное производство окончено. До этого URA.RU писало, что администрация города Курган обратилась в суд, чтобы выкупить аварийное жилье у собственницы. Дом был признан непригодным для проживания, здание подлежит сносу. По данным оценке, стоимость жилья, земельный участок и убытки, связанные с переездом, составляют более 684 тысяч рублей.