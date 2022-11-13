В ХМАО задержали рейсы из-за погоды

14 ноября 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

В ХМАО задерживают вылеты самолетов из-за противообледенительной обработки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропортах ХМАО вылеты самолетов задерживаются из-за чистки самолетов от замерзших осадков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта в Сургуте. «Небольшие задержки были, связанные с тем, что проходила противообледенительная обработка воздушных судов. Все рейсы в настоящий момент уже вылетели», — сказали в пресс-службе. Были задержаны вылеты самолетов Utair. Также с опозданием в Омск вылетел самолет из Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что самолет из Екатеринбурга в ХМАО задержали почти на сутки. Из-за погодных условий рейс переносили пять раз.

В аэропортах ХМАО вылеты самолетов задерживаются из-за чистки самолетов от замерзших осадков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта в Сургуте. «Небольшие задержки были, связанные с тем, что проходила противообледенительная обработка воздушных судов. Все рейсы в настоящий момент уже вылетели», — сказали в пресс-службе. Были задержаны вылеты самолетов Utair. Также с опозданием в Омск вылетел самолет из Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что самолет из Екатеринбурга в ХМАО задержали почти на сутки. Из-за погодных условий рейс переносили пять раз.