В ХМАО задержали рейсы из-за погоды

В ХМАО задерживают вылеты самолетов из-за противообледенительной обработки
В аэропортах ХМАО вылеты самолетов задерживаются из-за чистки самолетов от замерзших осадков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта в Сургуте.
«Небольшие задержки были, связанные с тем, что проходила противообледенительная обработка воздушных судов. Все рейсы в настоящий момент уже вылетели», — сказали в пресс-службе. Были задержаны вылеты самолетов Utair. Также с опозданием в Омск вылетел самолет из Нижневартовска.
Ранее URA.RU писало, что самолет из Екатеринбурга в ХМАО задержали почти на сутки. Из-за погодных условий рейс переносили пять раз.
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