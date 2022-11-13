13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В ХМАО задержали рейсы из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт
В ХМАО задерживают вылеты самолетов из-за противообледенительной обработки Фото:

В аэропортах ХМАО вылеты самолетов задерживаются из-за чистки самолетов от замерзших осадков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта в Сургуте.

«Небольшие задержки были, связанные с тем, что проходила противообледенительная обработка воздушных судов. Все рейсы в настоящий момент уже вылетели», — сказали в пресс-службе. Были задержаны вылеты самолетов Utair. Также с опозданием в Омск вылетел самолет из Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало, что самолет из Екатеринбурга в ХМАО задержали почти на сутки. Из-за погодных условий рейс переносили пять раз.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В аэропортах ХМАО вылеты самолетов задерживаются из-за чистки самолетов от замерзших осадков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта в Сургуте. «Небольшие задержки были, связанные с тем, что проходила противообледенительная обработка воздушных судов. Все рейсы в настоящий момент уже вылетели», — сказали в пресс-службе. Были задержаны вылеты самолетов Utair. Также с опозданием в Омск вылетел самолет из Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что самолет из Екатеринбурга в ХМАО задержали почти на сутки. Из-за погодных условий рейс переносили пять раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...