FT: Путин окажет влияние на G20, даже не приезжая на саммит

Президент России Владимир Путин и российско-украинский конфликт станут центром обсуждения в ходе саммита G20 в Индонезии, несмотря на то, что сам Путин отказался от участия в нем. Об этом пишет Financial Times.
«Владимир Путин решил пропустить встречу лидеров G20 на этой неделе на Бали. Но российский президент и его конфликт с Украиной, который глубоко разделил крупнейшие экономики мира и спровоцировал бесчисленное множество глобальных кризисов, тем не менее, будет доминировать в этом процессе», — пишет издание. Financial Times уточняет, что мировые лидеры прибывают в Индонезию, «раздираемые разногласиями по поводу [российско-украинского] конфликта, того, как он должен закончиться и ее виновника».
Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, нью-йоркского аналитического центра Чарльз Купчан отметил, что «это первая G20, которая состоится после окончания эпохи холодной войны». «Вы знаете, это новый мир», — убежден Купчан.
Путин отказался от участия в саммите G20, сославшись на загруженный график. Он также не будет записывать видео-обращение для участия в саммите в онлайн-формате, передает RT. Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Индонезийские власти заявляли, что вопрос конфликта России и Украины на саммите подниматься не будет, так как «это экономический форум, а не политический».
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