Модельное агентство продается за 3,5 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми выставлено на продажу модельное агентство и фотостудия Focus с ежемесячным доходом в 200 тысяч рублей. Стоимость бизнеса — 3,5 миллиона рублей, сообщается в объявлении, размещенном на сайте «Авито».

«Модельному агентству 8 лет. Наработанная клиентская база. Подтвержденный ежемесячный доход 150-200 т р. Укомплектованная студия с необходимым оборудованием для фотостудии. Свет, звук, декорации, циклорама и прочее. Сформированный штат сотрудников педагогов и управляющая», — говорится в объявлении.

Уточняется, что помещение модельного агентства находится в аренде, но при этом имеется возможность его выкупа. Имеется дополнительный вариант увеличить прибыль за счет проведения в студии различных мероприятий и корпоративов. В качестве причины продажи собственник указал переезд в другой город.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на продажу выставили сеть мужских барбершопов Hestory. Объявление о продаже элитных салонов сети собственник разместил в соцсетях.