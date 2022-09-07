В Перми продают сеть премиальных барбершопов

В Перми продается сеть барбершопов Hestory

Оба салона сети находятся в центре города Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми на продажу выставили сеть мужских парикмахерских Hestory, состоящую из двух салонов. Владелец барбершопов Кирилл Гончаров выложил объявление в своих соцсетях.

«Hestory — одни из лидеров на рынке в Перми. Два премиальных салона со стабильным высоким уровнем дохода. Надежные арендодатели, штат полностью укомплектован, зарегистрированный товарный знак. Доходность подтверждается документально», — указал владелец сети.

Парикмахерские находятся по адресам ул. Революции, 24 (ЖК «Новый центр») и ул. ?25 Октября, 22б. Цену предприниматель не называет, но сообщает, что окупаемость — от года до полутора. По словам Кирилла Гончарова, бизнес он решил продать в связи с тем, что хочет вложить ресурсы и силы на развитие другого бизнеса.

Ранее URA.RU рассказывало, что в этом же доме, в котором находится один из барбершопов, продается магазин турецких сладостей. Его цена — 1 150 000 рублей.