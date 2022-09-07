07 сентября 2022

В Перми продают сеть премиальных барбершопов

В Перми продается сеть барбершопов Hestory
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведения на перекрытой улице Мамина-Сибиряка. Екатеринбург, салон, парикмахерская, интерьер, барбер, барбершоп chop chop
Оба салона сети находятся в центре города Фото:

В Перми на продажу выставили сеть мужских парикмахерских Hestory, состоящую из двух салонов. Владелец барбершопов Кирилл Гончаров выложил объявление в своих соцсетях.

«Hestory — одни из лидеров на рынке в Перми. Два премиальных салона со стабильным высоким уровнем дохода. Надежные арендодатели, штат полностью укомплектован, зарегистрированный товарный знак. Доходность подтверждается документально», — указал владелец сети.

Парикмахерские находятся по адресам ул. Революции, 24 (ЖК «Новый центр») и ул. ?25 Октября, 22б. Цену предприниматель не называет, но сообщает, что окупаемость — от года до полутора. По словам Кирилла Гончарова, бизнес он решил продать в связи с тем, что хочет вложить ресурсы и силы на развитие другого бизнеса.

Ранее URA.RU рассказывало, что в этом же доме, в котором находится один из барбершопов, продается магазин турецких сладостей. Его цена — 1 150 000 рублей.

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В Перми на продажу выставили сеть мужских парикмахерских Hestory, состоящую из двух салонов. Владелец барбершопов Кирилл Гончаров выложил объявление в своих соцсетях. «Hestory — одни из лидеров на рынке в Перми. Два премиальных салона со стабильным высоким уровнем дохода. Надежные арендодатели, штат полностью укомплектован, зарегистрированный товарный знак. Доходность подтверждается документально», — указал владелец сети. Парикмахерские находятся по адресам ул. Революции, 24 (ЖК «Новый центр») и ул. ?25 Октября, 22б. Цену предприниматель не называет, но сообщает, что окупаемость — от года до полутора. По словам Кирилла Гончарова, бизнес он решил продать в связи с тем, что хочет вложить ресурсы и силы на развитие другого бизнеса. Ранее URA.RU рассказывало, что в этом же доме, в котором находится один из барбершопов, продается магазин турецких сладостей. Его цена — 1 150 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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