ЧВК «Вагнер» приглашает пермяков отметить Новый год

Военные обещают дать в подарок «хлопушки» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нестандартное предложение отметить Новый год распространяет среди пермяков ЧВК «Вагнер». Желающим отказаться от «однообразного фейерверка» и «неадекватных коллег» на ежегодной вечеринке нужно при этом иметь крепкое здоровье и «стальные фаберже». Вариант новогодней программы от ЧВК, в частности, разместили в telegram-канале «Пермские витязи».

«Выступление Краснодарского симфонического „оркестра“ под управлением легендарных командиров штурмовых отрядов! Катание на: БТРах, БМП, МТЛБ! Зажигательное шоу СОЛНЦЕПЕКОВ! Гвоздь программы УРАГАНое шоу от наших мальчиков-зайчиков артиллеристов! Трайсера и 82-е хлопушки в подарок», — говорится в объявлении.

Также указаны контакты пермского представителя ЧВК, который занимается наймом рекрутов. Ранее URA.RU рассказывало, что ЧВК «Вагнер» развернула активную рекламную кампанию в Перми летом. В соцсети «ВКонтакте» появился их паблик, а на улицах города — билборды. Записаться в ЧВК пожелали десятки жителей региона.