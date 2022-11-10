10 ноября 2022

ЧВК «Вагнер» приглашает пермяков отметить Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, гранатомет, выстрел
Военные обещают дать в подарок «хлопушки» Фото:

Нестандартное предложение отметить Новый год распространяет среди пермяков ЧВК «Вагнер». Желающим отказаться от «однообразного фейерверка» и «неадекватных коллег» на ежегодной вечеринке нужно при этом иметь крепкое здоровье и «стальные фаберже». Вариант новогодней программы от ЧВК, в частности, разместили в telegram-канале «Пермские витязи».

«Выступление Краснодарского симфонического „оркестра“ под управлением легендарных командиров штурмовых отрядов! Катание на: БТРах, БМП, МТЛБ! Зажигательное шоу СОЛНЦЕПЕКОВ! Гвоздь программы УРАГАНое шоу от наших мальчиков-зайчиков артиллеристов! Трайсера и 82-е хлопушки в подарок», — говорится в объявлении.

Также указаны контакты пермского представителя ЧВК, который занимается наймом рекрутов. Ранее URA.RU рассказывало, что ЧВК «Вагнер» развернула активную рекламную кампанию в Перми летом. В соцсети «ВКонтакте» появился их паблик, а на улицах города — билборды. Записаться в ЧВК пожелали десятки жителей региона.

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Нестандартное предложение отметить Новый год распространяет среди пермяков ЧВК «Вагнер». Желающим отказаться от «однообразного фейерверка» и «неадекватных коллег» на ежегодной вечеринке нужно при этом иметь крепкое здоровье и «стальные фаберже». Вариант новогодней программы от ЧВК, в частности, разместили в telegram-канале «Пермские витязи». «Выступление Краснодарского симфонического „оркестра“ под управлением легендарных командиров штурмовых отрядов! Катание на: БТРах, БМП, МТЛБ! Зажигательное шоу СОЛНЦЕПЕКОВ! Гвоздь программы УРАГАНое шоу от наших мальчиков-зайчиков артиллеристов! Трайсера и 82-е хлопушки в подарок», — говорится в объявлении. Также указаны контакты пермского представителя ЧВК, который занимается наймом рекрутов. Ранее URA.RU рассказывало, что ЧВК «Вагнер» развернула активную рекламную кампанию в Перми летом. В соцсети «ВКонтакте» появился их паблик, а на улицах города — билборды. Записаться в ЧВК пожелали десятки жителей региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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