Военком Кургана Сергей Васильев уходит со своей должности

Военный комиссар города Кургана подполковник Сергей Васильев уходит со своей должности. Об этом URA.RU сообщили источники из числа офицеров, находящихся в запасе.
«Васильев завтра (15 ноября) проводит последний рабочий день в своей должности», — подтвердили агентству информацию в областном военном комиссариате. В настоящее время еще не решено, кто займет место Васильева после его ухода.
Военком города Кургана находился на службе в своей должности более 12 лет. 51-летний уроженец Челябинска был назначен комиссаром Кургана в октябре 2010 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении ДОСААФ сменился руководитель. Председателем курганского отделения военизированной организации стал бывший руководитель МФЦ Сергей Казаков.
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