Военком Кургана Сергей Васильев уходит со своей должности

В военкомате Кургана сменится руководитель

14 ноября 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Военком Кургана Сергей Васильев занимал пост с 2010 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный комиссар города Кургана подполковник Сергей Васильев уходит со своей должности. Об этом URA.RU сообщили источники из числа офицеров, находящихся в запасе. «Васильев завтра (15 ноября) проводит последний рабочий день в своей должности», — подтвердили агентству информацию в областном военном комиссариате. В настоящее время еще не решено, кто займет место Васильева после его ухода. Военком города Кургана находился на службе в своей должности более 12 лет. 51-летний уроженец Челябинска был назначен комиссаром Кургана в октябре 2010 года. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении ДОСААФ сменился руководитель. Председателем курганского отделения военизированной организации стал бывший руководитель МФЦ Сергей Казаков.

Военный комиссар города Кургана подполковник Сергей Васильев уходит со своей должности. Об этом URA.RU сообщили источники из числа офицеров, находящихся в запасе. «Васильев завтра (15 ноября) проводит последний рабочий день в своей должности», — подтвердили агентству информацию в областном военном комиссариате. В настоящее время еще не решено, кто займет место Васильева после его ухода. Военком города Кургана находился на службе в своей должности более 12 лет. 51-летний уроженец Челябинска был назначен комиссаром Кургана в октябре 2010 года. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении ДОСААФ сменился руководитель. Председателем курганского отделения военизированной организации стал бывший руководитель МФЦ Сергей Казаков.