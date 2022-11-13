13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Военком Кургана Сергей Васильев уходит со своей должности

В военкомате Кургана сменится руководитель
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, васильев сергей
Военком Кургана Сергей Васильев занимал пост с 2010 года Фото:

Военный комиссар города Кургана подполковник Сергей Васильев уходит со своей должности. Об этом URA.RU сообщили источники из числа офицеров, находящихся в запасе.

«Васильев завтра (15 ноября) проводит последний рабочий день в своей должности», — подтвердили агентству информацию в областном военном комиссариате. В настоящее время еще не решено, кто займет место Васильева после его ухода.

Военком города Кургана находился на службе в своей должности более 12 лет. 51-летний уроженец Челябинска был назначен комиссаром Кургана в октябре 2010 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении ДОСААФ сменился руководитель. Председателем курганского отделения военизированной организации стал бывший руководитель МФЦ Сергей Казаков.

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Военный комиссар города Кургана подполковник Сергей Васильев уходит со своей должности. Об этом URA.RU сообщили источники из числа офицеров, находящихся в запасе. «Васильев завтра (15 ноября) проводит последний рабочий день в своей должности», — подтвердили агентству информацию в областном военном комиссариате. В настоящее время еще не решено, кто займет место Васильева после его ухода. Военком города Кургана находился на службе в своей должности более 12 лет. 51-летний уроженец Челябинска был назначен комиссаром Кургана в октябре 2010 года. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении ДОСААФ сменился руководитель. Председателем курганского отделения военизированной организации стал бывший руководитель МФЦ Сергей Казаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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