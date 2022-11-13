На фоне снегопада в Свердловской области обнаружилась нехватка уборщиков снега

В Свердловской области открыли 80 вакансий для специалистов по уборке снега

Зарплата дворника в регионе намного меньше, чем у водителя самосвала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области открыто около 80 вакансий для специалистов по уборке снега. При этом зарплата, которую обещают работодатели, варьируется от 30 до 95 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе «HeadHunter Урал».

«По данным hh.ru, сегодня на Среднем Урале открыто 80 вакансий, так или иначе связанных с уборкой и вывозом снега. Чаще всего это предложения для дворников (34%), разнорабочих (24%), машинистов (15%) и водителей (9%)», — сообщили эксперты.

Самой низкооплачиваемой вакансией является дворник на производство и дорожный рабочий — им обещают зарплату от 30 до 38 тысяч рублей. Больше всего готовы платить водителю самосвала с категорией С, который зимой будет вывозить снег, а летом заниматься завозом асфальта и щебня. Кроме зарплаты в 95 тысяч рублей, работодатель обещает предоставить новую машину, а также отапливаемый гараж. На втором месте по зарплате находится тракторист-машинист: специалисту готовы платить от 60 тысяч за уборку снега. Замыкает тройку машинист бульдозера с окладом около 58 тысяч рублей.

В этом году прокуратура будет особо внимательно следить за уборкой снега в Екатеринбурге. Городская прокуратура объявила предостережение заместителю главы Екатеринбурга Алексею Бубнову и семи руководителям районных дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) на фоне усилившегося снегопада.