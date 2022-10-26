В Шадринске найдена могила городского главы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске Курганской области нашли захоронение купца, который возглавлял город в конце XIX века. Об этом сообщается в группе «Мое Зауралье» в социальной сети «Вконтакте».

«В Шадринске найдено захоронение купца 1-й гильдии и городского головы Ушкова Амплия Гаврииловича. <…> По старым фотографиям захоронения по просьбе потомков главный редактор журнала „Мое Зауралье“, краевед Валерий Мурзин нашел точное место захоронения купца напротив Воскресенского храма, который достраивался при жизни Амплия Гавриловича», — сообщается в посте сообщества.

Потомки Ушкова обратились к Мурзину с просьбой найти могилу своего предка. Сам Ушков был главой города Шадринска в 1884—1898 годы. В его владениях находились Крестовоздвиженская винокурня, водочный завод и суконная фабрика. Точное место захоронения удалось найти на Воскресенском кладбище по фотографиям, которые хранятся в архиве. В настоящее время идет закладка основания памятника бывшему главе.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане нашли стены дореволюционных зданий. Во время строительных работ возле снесенного кинотеатра «Звездный» удалось найти здания, которые, вероятно, были связаны с деятельностью купцов Смолиных.

Фотография, по которой удалось найти место захоронения Ушкова Фото: группа «Мое Зауралье» в социальной сети «Вконтакте»

Главред журнала «Мое Зауралье» на месте захоронения купца Ушкова Фото: группа «Мое Зауралье» в социальной сети «Вконтакте»