Reuters: Зеленский приехал в Херсон

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
В ходе своего визита в Херсон Зеленский выступил перед ВСУ Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник в город Херсон», — пишет агентство. Очевидцы уточнили, что в ходе своего визита он выступил перед украинскими силовиками.

Ранее российская армия переместила свои войска из Херсона на левый берег Днепра. После этого на территорию города прибыли киевские войска.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев. «Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник в город Херсон», — пишет агентство. Очевидцы уточнили, что в ходе своего визита он выступил перед украинскими силовиками. Ранее российская армия переместила свои войска из Херсона на левый берег Днепра. После этого на территорию города прибыли киевские войска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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