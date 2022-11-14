Reuters: Зеленский приехал в Херсон

14 ноября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

В ходе своего визита в Херсон Зеленский выступил перед ВСУ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев. «Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник в город Херсон», — пишет агентство. Очевидцы уточнили, что в ходе своего визита он выступил перед украинскими силовиками. Ранее российская армия переместила свои войска из Херсона на левый берег Днепра. После этого на территорию города прибыли киевские войска.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев. «Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник в город Херсон», — пишет агентство. Очевидцы уточнили, что в ходе своего визита он выступил перед украинскими силовиками. Ранее российская армия переместила свои войска из Херсона на левый берег Днепра. После этого на территорию города прибыли киевские войска.