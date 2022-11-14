Reuters: Зеленский приехал в Херсон

В ходе своего визита в Херсон Зеленский выступил перед ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев.
«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник в город Херсон», — пишет агентство. Очевидцы уточнили, что в ходе своего визита он выступил перед украинскими силовиками.
Ранее российская армия переместила свои войска из Херсона на левый берег Днепра. После этого на территорию города прибыли киевские войска.
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