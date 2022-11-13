Из-за отсутствия ветра морозы будут терпимее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ожидается похолодание до минус 22 градусов. Как сообщили в ЦГМС области, морозы придут во второй половине недели.

«С начала недели как дневные, так и ночные температуры начнут понижаться. В ночь на 17 ноября температура воздуха опустится до минус 22 градусов», — сообщили в гидрометцентре региона.

Специалисты отмечают, что мороз будет не таким заметным из-за слабого ветра, и отсутствия осадок. В некоторых районах на дорогах появится гололедица.

Ранее синоптики заявляли, что на смену осени придет уральская зима. Одними из особенностей такой зимы являются обильные снегопады и низкие температуры.