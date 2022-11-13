13 ноября 2022

В Челябинскую область придут 22-градусные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, зима, шарф, мороз, холод, климат, погода
Из-за отсутствия ветра морозы будут терпимее Фото:

В Челябинской области ожидается похолодание до минус 22 градусов. Как сообщили в ЦГМС области, морозы придут во второй половине недели.

«С начала недели как дневные, так и ночные температуры начнут понижаться. В ночь на 17 ноября температура воздуха опустится до минус 22 градусов», — сообщили в гидрометцентре региона.

Специалисты отмечают, что мороз будет не таким заметным из-за слабого ветра, и отсутствия осадок. В некоторых районах на дорогах появится гололедица.

Ранее синоптики заявляли, что на смену осени придет уральская зима. Одними из особенностей такой зимы являются обильные снегопады и низкие температуры.

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В Челябинской области ожидается похолодание до минус 22 градусов. Как сообщили в ЦГМС области, морозы придут во второй половине недели. «С начала недели как дневные, так и ночные температуры начнут понижаться. В ночь на 17 ноября температура воздуха опустится до минус 22 градусов», — сообщили в гидрометцентре региона. Специалисты отмечают, что мороз будет не таким заметным из-за слабого ветра, и отсутствия осадок. В некоторых районах на дорогах появится гололедица. Ранее синоптики заявляли, что на смену осени придет уральская зима. Одними из особенностей такой зимы являются обильные снегопады и низкие температуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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