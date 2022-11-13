Из-за отсутствия ветра морозы будут терпимее
В Челябинской области ожидается похолодание до минус 22 градусов. Как сообщили в ЦГМС области, морозы придут во второй половине недели.
«С начала недели как дневные, так и ночные температуры начнут понижаться. В ночь на 17 ноября температура воздуха опустится до минус 22 градусов», — сообщили в гидрометцентре региона.
Специалисты отмечают, что мороз будет не таким заметным из-за слабого ветра, и отсутствия осадок. В некоторых районах на дорогах появится гололедица.
Ранее синоптики заявляли, что на смену осени придет уральская зима. Одними из особенностей такой зимы являются обильные снегопады и низкие температуры.
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