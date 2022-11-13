Курганские чиновники создают специальную комиссию по открытым месторождениям

Специальная комиссия займется месторождениями полезных ископаемых в регионе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области создают комиссию, которая будет устанавливать факты открытия месторождения полезных ископаемых в регионе. Приказ департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предыдущий документ утратил свою силу.

«Создать комиссию по установлению факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых в Курганской области. <…>. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления экологии и недропользования департамента», — указано в документе, который подписал и. о. начальника департамента гражданской защиты Олег Поршаков. Комиссию создают, чтобы установить факт открытия месторождения в регионе. Ее заседания проходят как очно, так и заочно.

Председатель комиссии — начальник управления экологии и недропользования. Его заместителем является руководитель отдела недропользования. В состав комиссии также входят геолог, ведущий специалист отдела недропользования, а также представитель департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу.

Ранее URA.RU писало, что департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов начал регистрировать общественные аварийно-спасательные формирования. Новые полномочия ведомства указаны в соответствующем приказе.