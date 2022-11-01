В Кургане департаменту, отвечающему за гражданскую оборону и охоту, прибавили полномочий

В Курганской области департамент гражданской обороны, охраны окружающей среды и природных ресурсов будет регистрировать общественные аварийно-спасательные формирования. Новые полномочия ведомства указаны в соответствующем приказе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Административный регламент определяет сроки и последовательность процедур по предоставлению государственной услуги по регистрации аттестованных аварийно-спасательных формирований, которые созданы общественными объединениями. Их задачами является участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе», — указано в документе, который подписал директор департамента Станислав Носков перед переходом на новую должность.
Заявитель должен предоставить в ведомство заявление о регистрации формирования, копию свидетельства об аттестации на право проведения аварийно-спасательных работ, паспорт аттестованного формирования. Срок предоставления госуслуг составляет 30 рабочих дней с момента регистрации заявления. Сотрудники отдела защиты населения регистрируют или отказывают в регистрации таким объединениям.
URA.RU писало, что в августе прошлого года департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды был переименован в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Два года назад в состав ведомства вошло управление защиты населения от ЧС. В результате расширился перечень задач, за которые отвечает департамент.
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