В Кургане департаменту, отвечающему за гражданскую оборону и охоту, прибавили полномочий

02 ноября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

У курганского департамента появились новые задачи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области департамент гражданской обороны, охраны окружающей среды и природных ресурсов будет регистрировать общественные аварийно-спасательные формирования. Новые полномочия ведомства указаны в соответствующем приказе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Административный регламент определяет сроки и последовательность процедур по предоставлению государственной услуги по регистрации аттестованных аварийно-спасательных формирований, которые созданы общественными объединениями. Их задачами является участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе», — указано в документе, который подписал директор департамента Станислав Носков перед переходом на новую должность. Заявитель должен предоставить в ведомство заявление о регистрации формирования, копию свидетельства об аттестации на право проведения аварийно-спасательных работ, паспорт аттестованного формирования. Срок предоставления госуслуг составляет 30 рабочих дней с момента регистрации заявления. Сотрудники отдела защиты населения регистрируют или отказывают в регистрации таким объединениям. URA.RU писало, что в августе прошлого года департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды был переименован в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Два года назад в состав ведомства вошло управление защиты населения от ЧС. В результате расширился перечень задач, за которые отвечает департамент.

В Курганской области департамент гражданской обороны, охраны окружающей среды и природных ресурсов будет регистрировать общественные аварийно-спасательные формирования. Новые полномочия ведомства указаны в соответствующем приказе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Административный регламент определяет сроки и последовательность процедур по предоставлению государственной услуги по регистрации аттестованных аварийно-спасательных формирований, которые созданы общественными объединениями. Их задачами является участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе», — указано в документе, который подписал директор департамента Станислав Носков перед переходом на новую должность. Заявитель должен предоставить в ведомство заявление о регистрации формирования, копию свидетельства об аттестации на право проведения аварийно-спасательных работ, паспорт аттестованного формирования. Срок предоставления госуслуг составляет 30 рабочих дней с момента регистрации заявления. Сотрудники отдела защиты населения регистрируют или отказывают в регистрации таким объединениям. URA.RU писало, что в августе прошлого года департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды был переименован в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Два года назад в состав ведомства вошло управление защиты населения от ЧС. В результате расширился перечень задач, за которые отвечает департамент.