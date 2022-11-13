13 ноября 2022

Челябинскую область засыпает снегом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, снег, погода, мерседес, автомобиль, снегопад, климат, автотранспорт
Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах Фото:

Практически на всей территории Челябинской области продолжается снегопад, а региональные дороги обслуживают 164 единицы техники. Об этом URA.RU сообщили 14 ноября в пресс-службе миндортранса региона.

«На 16:00 осадков не наблюдается лишь в южных районах — Карталинском, Кизильском, Варненском, Брединском и Нагайбакском. На остальной территории области продолжается снегопад. Региональные дороги обслуживают 164 единицы техники», — заявили URA.RU в ведомстве.

В пресс-службе отмечают, что при понижении температуры воздуха прогнозируется появление гололеда. Автовладельцев просят быть предельно аккуратными на дорогах и неукоснительно соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.

Согласно прогнозам синоптиков, в регионе с 14 ноября ожидается снежная буря. По данным Гидрометеоцентра ночью и днем ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Практически на всей территории Челябинской области продолжается снегопад, а региональные дороги обслуживают 164 единицы техники. Об этом URA.RU сообщили 14 ноября в пресс-службе миндортранса региона. «На 16:00 осадков не наблюдается лишь в южных районах — Карталинском, Кизильском, Варненском, Брединском и Нагайбакском. На остальной территории области продолжается снегопад. Региональные дороги обслуживают 164 единицы техники», — заявили URA.RU в ведомстве. В пресс-службе отмечают, что при понижении температуры воздуха прогнозируется появление гололеда. Автовладельцев просят быть предельно аккуратными на дорогах и неукоснительно соблюдать дистанцию и правила дорожного движения. Согласно прогнозам синоптиков, в регионе с 14 ноября ожидается снежная буря. По данным Гидрометеоцентра ночью и днем ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...