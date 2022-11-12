На Челябинскую область надвигается снежная буря

13 ноября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

В регионе объявлено штормовое предупреждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 14 ноября ожидается снежная буря. Штормовое предупреждение для челябинцев озвучили в пресс-службе Миндортранса региона. «Штормовое предупреждение. По данным Гидрометеоцентра ночью и днем 14 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, ночью местами сильные», — уточнили в пресс-службе ведомства. В Миндортрансе добавили, что на дорогах в предстоящие сутки ожидается гололедица, в горах очень сильная. В ведомстве предупредили водителей, что в таких погодных условиях стоит быть максимально осторожными. Ранее синоптики предупреждали, что в регионе в ближайшие сути ожидаются снегопады и метели. В региональном ГИБДД перевели личный состав в режим повышенной готовности.

В Челябинской области 14 ноября ожидается снежная буря. Штормовое предупреждение для челябинцев озвучили в пресс-службе Миндортранса региона. «Штормовое предупреждение. По данным Гидрометеоцентра ночью и днем 14 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, ночью местами сильные», — уточнили в пресс-службе ведомства. В Миндортрансе добавили, что на дорогах в предстоящие сутки ожидается гололедица, в горах очень сильная. В ведомстве предупредили водителей, что в таких погодных условиях стоит быть максимально осторожными. Ранее синоптики предупреждали, что в регионе в ближайшие сути ожидаются снегопады и метели. В региональном ГИБДД перевели личный состав в режим повышенной готовности.