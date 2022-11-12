12 ноября 2022
11 ноября 2022

На Челябинскую область надвигается снежная буря

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, проспект ленина, снегопад
В регионе объявлено штормовое предупреждение Фото:

В Челябинской области 14 ноября ожидается снежная буря. Штормовое предупреждение для челябинцев озвучили в пресс-службе Миндортранса региона.

«Штормовое предупреждение. По данным Гидрометеоцентра ночью и днем 14 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, ночью местами сильные», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В Миндортрансе добавили, что на дорогах в предстоящие сутки ожидается гололедица, в горах очень сильная. В ведомстве предупредили водителей, что в таких погодных условиях стоит быть максимально осторожными.

Ранее синоптики предупреждали, что в регионе в ближайшие сути ожидаются снегопады и метели. В региональном ГИБДД перевели личный состав в режим повышенной готовности.

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В Челябинской области 14 ноября ожидается снежная буря. Штормовое предупреждение для челябинцев озвучили в пресс-службе Миндортранса региона. «Штормовое предупреждение. По данным Гидрометеоцентра ночью и днем 14 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, ночью местами сильные», — уточнили в пресс-службе ведомства. В Миндортрансе добавили, что на дорогах в предстоящие сутки ожидается гололедица, в горах очень сильная. В ведомстве предупредили водителей, что в таких погодных условиях стоит быть максимально осторожными. Ранее синоптики предупреждали, что в регионе в ближайшие сути ожидаются снегопады и метели. В региональном ГИБДД перевели личный состав в режим повышенной готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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