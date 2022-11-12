На Челябинскую область надвигается снежная буря

В Челябинской области 14 ноября ожидается снежная буря. Штормовое предупреждение для челябинцев озвучили в пресс-службе Миндортранса региона.
«Штормовое предупреждение. По данным Гидрометеоцентра ночью и днем 14 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, ночью местами сильные», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В Миндортрансе добавили, что на дорогах в предстоящие сутки ожидается гололедица, в горах очень сильная. В ведомстве предупредили водителей, что в таких погодных условиях стоит быть максимально осторожными.
Ранее синоптики предупреждали, что в регионе в ближайшие сути ожидаются снегопады и метели. В региональном ГИБДД перевели личный состав в режим повышенной готовности.
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