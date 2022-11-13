Мэр Пыть-Яха добился отмены лишения водительских прав

14 ноября 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Юристы доказали, что решение о лишении прав было ошибочным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске принял решение вернуть права главе Пыть-Яха (ХМАО) Александру Морозову. Информация об этом появилась на сайте суда. «Постановление отменено полностью в связи с прекращением производства по делу. Кроме того, такое решение может быть принято при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление», — уточняется на сайте суда. По словам инсайдера, знакомого с ситуацией, юристы чиновника смогли найти ошибки в работе госавтоинспекторов, которые составляли протокол и оспорили этот документ в кассации. «Морозову удалось в суде полностью отменить постановление об административном правонарушении. То есть ему вернут права, и он не должен будет даже оплачивать штраф за пересечение двойной сплошной», — сообщил инсайдер. По словам источника, физически ему права еще не вернули, но юридически процесс решился. Причем в суде доказано, что лишение прав произошло из-за технического сбоя. Получить оперативно ответ от самого Морозова не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что за повторный выезд на встречную полосу мэра Пыть-Яха Александра Морозова лишили права управлять автомобилем на один год. После Морозов не согласился с вынесенным ему решением суда о лишении водительских прав. Он пытался обжаловать его сначала здесь в Югре. Но когда получил отказ, то решил действовать дальше.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске принял решение вернуть права главе Пыть-Яха (ХМАО) Александру Морозову. Информация об этом появилась на сайте суда. «Постановление отменено полностью в связи с прекращением производства по делу. Кроме того, такое решение может быть принято при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление», — уточняется на сайте суда. По словам инсайдера, знакомого с ситуацией, юристы чиновника смогли найти ошибки в работе госавтоинспекторов, которые составляли протокол и оспорили этот документ в кассации. «Морозову удалось в суде полностью отменить постановление об административном правонарушении. То есть ему вернут права, и он не должен будет даже оплачивать штраф за пересечение двойной сплошной», — сообщил инсайдер. По словам источника, физически ему права еще не вернули, но юридически процесс решился. Причем в суде доказано, что лишение прав произошло из-за технического сбоя. Получить оперативно ответ от самого Морозова не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что за повторный выезд на встречную полосу мэра Пыть-Яха Александра Морозова лишили права управлять автомобилем на один год. После Морозов не согласился с вынесенным ему решением суда о лишении водительских прав. Он пытался обжаловать его сначала здесь в Югре. Но когда получил отказ, то решил действовать дальше.