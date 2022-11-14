В Турции проходят переговоры о мире между США и Россией

В понедельник 14 ноября в Анкаре проходят переговоры между представителями от России и США. Россию представляет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом сообщило российское СМИ.
«Сегодня в столице Турции Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями. С российской стороны в Анкару прилетел директор СВР Сергей Нарышкин», — сообщает агентство «Коммерсант».
Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отказался комментировать якобы предстоящие переговоры. Он сообщил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
В последний раз переговоры подобного уровня прошли 10 января в Женеве. Там обсуждались вопросы гарантий безопасности.
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В понедельник 14 ноября в Анкаре проходят переговоры между представителями от России и США. Россию представляет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом сообщило российское СМИ. «Сегодня в столице Турции Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями. С российской стороны в Анкару прилетел директор СВР Сергей Нарышкин», — сообщает агентство «Коммерсант». Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отказался комментировать якобы предстоящие переговоры. Он сообщил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В последний раз переговоры подобного уровня прошли 10 января в Женеве. Там обсуждались вопросы гарантий безопасности.