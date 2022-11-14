В Турции проходят переговоры о мире между США и Россией

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Российскую делегацию возглавил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщают СМИ Фото:

В понедельник 14 ноября в Анкаре проходят переговоры между представителями от России и США. Россию представляет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом сообщило российское СМИ.

«Сегодня в столице Турции Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями. С российской стороны в Анкару прилетел директор СВР Сергей Нарышкин», — сообщает агентство «Коммерсант».

Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отказался комментировать якобы предстоящие переговоры. Он сообщил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

В последний раз переговоры подобного уровня прошли 10 января в Женеве. Там обсуждались вопросы гарантий безопасности.

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В понедельник 14 ноября в Анкаре проходят переговоры между представителями от России и США. Россию представляет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом сообщило российское СМИ. «Сегодня в столице Турции Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями. С российской стороны в Анкару прилетел директор СВР Сергей Нарышкин», — сообщает агентство «Коммерсант». Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отказался комментировать якобы предстоящие переговоры. Он сообщил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В последний раз переговоры подобного уровня прошли 10 января в Женеве. Там обсуждались вопросы гарантий безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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