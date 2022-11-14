В гостинице есть финская сауна с бассейном Фото: Илья Московец © URA.RU

В Индустриальном районе Перми продается гостиничный комплекс «Микос» с действующим рестораном. Стоимость бизнеса — 60 миллионов рублей, указано в соответствующем объявлении на сайте «Авито».

«В данный момент, на объекте функционирует 3-х звездочный отель «Микос», расположенный на 1 м и 2 м этажах данного объекта. В гостинице 15 номеров разной категории, финская сауна с просторным бассейном, салон красоты с постоянными арендаторами. Также в цокольном этаже располагается ресторан «Пермский период. Адрес — улица Стахановская 10А», — сообщается в объявлении.

По данным сайта гостиничного комплекса, в отеле также есть конференц-зал для проведения переговоров. Стоимость номера класса «стандарт» для одного человека — три тысячи рублей за сутки проживания. В объявлении на «Авито» продавец уточняет, что продажа бизнеса возможна по частям.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за три миллиона рублей продается сельская гостиница. Помимо гостиничных номеров, в стоимость объекта входят баня, кафе и банкетный зал.