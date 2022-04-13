Власти ЯНАО заявили о снижении безработицы в 2022 году

В ЯНАО количество безработных снизилось на 15% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Количество безработных в ЯНАО уменьшилось за 2022 год на 15%. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, помимо этого за начало года не было зафиксировано массовых сокращений работников и случаев невыплаты заработной платы. Данные заявления были сделаны во время заседания комиссии по устойчивому развитию экономики.

«С начала года численность безработных граждан снизилась на 15% и составляет 1 371 человек. На фоне введения санкций на Ямале не зафиксировано массовых сокращений работников и случаев невыплаты заработной платы», — говорится в сообщении.

Как добавляет пресс-служба количество вакансий в регионе составляет более 14 тысяч. Помимо этого занимается единичными случаями невыплаты зарплаты сотрудникам.

«Текущая экономическая ситуация требует особого подхода. Органам власти и муниципалитетам необходимо быть в постоянном контакте с системообразующими предприятиями и представителями бизнеса, которые обеспечивают рабочие места для наших жителей. Сохранить их — наша ключевая задача», — приводит слова первого заместителя губернатора ЯНАО Александра Калинина пресс-служба правительства.

Помимо этого департамент экономики продолжает расширенный мониторинг наличия в магазинах продуктов и товаров первой необходимости, а также лекарственных препаратов. Было зафиксировано увеличение цены на сахар, продукты длительного хранения, и на свежие овощи. В ЯНАО пошел на спад ажиотажный спрос, который частично повлиял на стоимость продуктов и товаров.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО стал одним из регионов лидеров России по количеству введенных антикризисных мер. Округ занял четвертое место в списке благодаря тому, что власти и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов перенесли срок уплаты платежей по сельскохозяйственному, транспортному, земельному и имущественному налогам для организаций. А также был утвержден специальный заем для предпринимателей в сфере торговли по ставке от 7,5%, а также компенсация 90% затрат на паушальный взнос при покупке франшизы.

Цены на товары начали поднимать в регионе из-за западных санкций, которые ввели США, страны Евросоюза, а также ряд других государств из-за начала спецоперации России на Украине. Однако санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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