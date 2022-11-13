В Тюмени упаковщик новогодних подарков будет получать зарплату как врач-онколог

Упаковщик новогодних подарков будет получать аналогичную зарплату с врачом-онкологом

Вакансия ежегодно появляется на платформах по поиску работы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени упаковщику новогодних подарков готовы платить от 76 до 84 тысяч рублей. Соответствующая вакансия была опубликована на платформе Avito. При этом, по данным сервиса «Зарплата.ру», врач-онколог может претендовать на зарплату 73-75 тысяч рублей.

«Упаковщик новогодних подарков. Опыт работы не требуется. Заработная плата: от 76 до 84 тысяч рублей. Выход за смену 4000 + процент за выполнение работы», — говорится в тексте объявления.

Основное требование, которое предъявляют соискателю — внимательность. Вакансия также подходит для кандидатов старше 45 лет и людям с проблемами со здоровьем. Трудиться придется на производстве, в цеху.

По данным сервиса «Зарпалата.ру», зарплата врача-онколога составляет 73-74 тысячи рублей. «Требования: высшее медицинское образование, прошедшее послевузовскую подготовку или специализацию по специальности „Онкология“, сертификат», — указано в вакансии.

Ранее агентство писало о том, что главный налоговый инспектор в Тюмени получает в четыре раза меньше курьера. Налоговику готовы платить от 17 до 25 тысяч рублей, в то время как пешему курьеру предлагают зарплату от 60 тысяч рублей.