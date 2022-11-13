13 ноября 2022
12 ноября 2022

В Тюмени упаковщик новогодних подарков будет получать зарплату как врач-онколог

Упаковщик новогодних подарков будет получать аналогичную зарплату с врачом-онкологом
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя ярмарка в ТЦ Кристалл. Тюмень, подарки, ярмарка, новый год, новогоднее оформление, новогодняя ярмарка, новогодние подарки, новогодний подарок
Вакансия ежегодно появляется на платформах по поиску работы Фото:

В Тюмени упаковщику новогодних подарков готовы платить от 76 до 84 тысяч рублей. Соответствующая вакансия была опубликована на платформе Avito. При этом, по данным сервиса «Зарплата.ру», врач-онколог может претендовать на зарплату 73-75 тысяч рублей.

«Упаковщик новогодних подарков. Опыт работы не требуется. Заработная плата: от 76 до 84 тысяч рублей. Выход за смену 4000 + процент за выполнение работы», — говорится в тексте объявления.

Основное требование, которое предъявляют соискателю — внимательность. Вакансия также подходит для кандидатов старше 45 лет и людям с проблемами со здоровьем. Трудиться придется на производстве, в цеху.

По данным сервиса «Зарпалата.ру», зарплата врача-онколога составляет 73-74 тысячи рублей. «Требования: высшее медицинское образование, прошедшее послевузовскую подготовку или специализацию по специальности „Онкология“, сертификат», — указано в вакансии.

Ранее агентство писало о том, что главный налоговый инспектор в Тюмени получает в четыре раза меньше курьера. Налоговику готовы платить от 17 до 25 тысяч рублей, в то время как пешему курьеру предлагают зарплату от 60 тысяч рублей.

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В Тюмени упаковщику новогодних подарков готовы платить от 76 до 84 тысяч рублей. Соответствующая вакансия была опубликована на платформе Avito. При этом, по данным сервиса «Зарплата.ру», врач-онколог может претендовать на зарплату 73-75 тысяч рублей. «Упаковщик новогодних подарков. Опыт работы не требуется. Заработная плата: от 76 до 84 тысяч рублей. Выход за смену 4000 + процент за выполнение работы», — говорится в тексте объявления. Основное требование, которое предъявляют соискателю — внимательность. Вакансия также подходит для кандидатов старше 45 лет и людям с проблемами со здоровьем. Трудиться придется на производстве, в цеху. По данным сервиса «Зарпалата.ру», зарплата врача-онколога составляет 73-74 тысячи рублей. «Требования: высшее медицинское образование, прошедшее послевузовскую подготовку или специализацию по специальности „Онкология“, сертификат», — указано в вакансии. Ранее агентство писало о том, что главный налоговый инспектор в Тюмени получает в четыре раза меньше курьера. Налоговику готовы платить от 17 до 25 тысяч рублей, в то время как пешему курьеру предлагают зарплату от 60 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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