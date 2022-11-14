CBC: союзники Путина выиграли от того, что выбрали Россию

14 ноября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Союзники России получили выгоду из санкционного давления на РФ Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ряд стран Азии улучшили свое экономическое и политическое положение благодаря сотрудничеству с Россией. Об этом сообщает агентство CBC. «Саудовская Аравия поддерживала теплые отношения с Россией на протяжении всей спецоперации на Украине, считают аналитики. Подъем цен на нефть смог усилить давление страны на Вашингтон», — говорится в материале агентства. Среди других стран, выигравших от сотрудничества с Россией, агентство отмечает Турцию и ОАЭ. Турция стала экспортным и импортным каналом для российской торговли на фоне введенных Европой санкций против России. «Товарооборот между Россией и Турцией удвоился за первые девять месяцев этого года по сравнению с предыдущим годом, Он составил 47 миллиардов долларов», — отмечает агентство, ссылалаясь на аналитика Фонда Карнеги Александра Прокопенко. ОАЭ получили свою выгоду из-за роста цен на энергоносители. Также страна является дополнительным транзитом для российских финансовых потоков в обход санкций, объяснили авторы. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала российской спецоперации на Украине. Позже западные СМИ сообщали о расширении альянса БРИКС во главе с Россией. Среди знакомых союзников Россия получила поддержку Алжира, сообщает Ридус.

Ряд стран Азии улучшили свое экономическое и политическое положение благодаря сотрудничеству с Россией. Об этом сообщает агентство CBC. «Саудовская Аравия поддерживала теплые отношения с Россией на протяжении всей спецоперации на Украине, считают аналитики. Подъем цен на нефть смог усилить давление страны на Вашингтон», — говорится в материале агентства. Среди других стран, выигравших от сотрудничества с Россией, агентство отмечает Турцию и ОАЭ. Турция стала экспортным и импортным каналом для российской торговли на фоне введенных Европой санкций против России. «Товарооборот между Россией и Турцией удвоился за первые девять месяцев этого года по сравнению с предыдущим годом, Он составил 47 миллиардов долларов», — отмечает агентство, ссылалаясь на аналитика Фонда Карнеги Александра Прокопенко. ОАЭ получили свою выгоду из-за роста цен на энергоносители. Также страна является дополнительным транзитом для российских финансовых потоков в обход санкций, объяснили авторы. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала российской спецоперации на Украине. Позже западные СМИ сообщали о расширении альянса БРИКС во главе с Россией. Среди знакомых союзников Россия получила поддержку Алжира, сообщает Ридус.