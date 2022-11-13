Жителей ЯНАО предупредили об очереди на переправе из-за вахтовиков

Ямальцев предупредили о возможных очередях на главной переправе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На главной переправе в ЯНАО между Салехардом и Лабытнанги ожидаются очереди на курсирующий транспорт из-за перевозки вахтовых бригад. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«По информации компании Газпромтранс в текущем месяце планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди на курсирующий между городами Салехард и Лабытнанги транспорт», — сообщили в департаменте.

Со стороны Салехарда очереди ожидаются 15, 18, 21, 27 ноября. Со стороны Лабытнанги — 18, 21, 24 и 30 ноября.

Ранее URA.RU рассказывало, что 14 ноября на главное переправе в ЯНАО запустили суда на воздушной подушке. С расписанием работы транспорта можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.