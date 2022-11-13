13 ноября 2022

Ученые со всей России съехались в Екатеринбург на масштабный марафон

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В Екатеринбурге стартовал масштабный научный марафон Фото:

Ученые со всей России съехались в Екатеринбург на масштабный научный марафон в УрГПУ. На мероприятии выступил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

«Наша задача заключается в просветительской работе, которая очень востребована. Cегодняшнее информационное общество не дает тех знаний, в которых нуждается современное общество и образование. Поэтому важно популяризировать науку и просветительскую деятельность», — передает правительство Свердловской области со ссылкой на Павла Крекова.

Ректор УрГПУ Светлана Минюрова выделила важность ознакомления будущих педагогов с достижениями современной отечественной науки. «Это возможность нести интерес к тому, чтобы создавать будущее нашему последующему поколению», — подытожила ректор вуза.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область попала в топ-10 регионов по развитию науки и технологий. Область заткнула десятку лидеров.

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Ученые со всей России съехались в Екатеринбург на масштабный научный марафон в УрГПУ. На мероприятии выступил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «Наша задача заключается в просветительской работе, которая очень востребована. Cегодняшнее информационное общество не дает тех знаний, в которых нуждается современное общество и образование. Поэтому важно популяризировать науку и просветительскую деятельность», — передает правительство Свердловской области со ссылкой на Павла Крекова. Ректор УрГПУ Светлана Минюрова выделила важность ознакомления будущих педагогов с достижениями современной отечественной науки. «Это возможность нести интерес к тому, чтобы создавать будущее нашему последующему поколению», — подытожила ректор вуза. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область попала в топ-10 регионов по развитию науки и технологий. Область заткнула десятку лидеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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