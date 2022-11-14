Власти Индонезии испугались срыва саммита G20

В Иyдонезии подозревают группу иностранцев в потенциальном срыве G20Фото: Christoph Soeder|dpa/picture-alliance|ТАСС
Существует риск того, что саммит G20 на Бали в этом году будет сорван Об этом сообщил исполняющий обязанности главы управления Видодо Экатьяджан.
«Иммиграционное управление получило данные от соответствующих министерств и учреждений о присутствии групп иностранцев, которых следует подозревать в срыве проведения саммита G20», — указал Экатьяджан в своем письменном заявлении прессе. Его приводит портал TEMPO.CO.
Глава подчеркнул, что при попытке срыва Индонезией будут введены «решительные меры». Также сообщалось, что общественность будет помогать в выявлении подозрительных лиц в ходе саммита.
Саммит G20 пройдет 15—16 ноября на Бали (Индонезия). Президент РФ Владимир Путин отказался туда ехать, вместо него на Бали отправился глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава МИД сообщил, что ведется работа над итоговой декларацией, пишет RT. Путин высказал признательность Индонезии, сообщает «Национальная служба новостей».
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Существует риск того, что саммит G20 на Бали в этом году будет сорван Об этом сообщил исполняющий обязанности главы управления Видодо Экатьяджан. «Иммиграционное управление получило данные от соответствующих министерств и учреждений о присутствии групп иностранцев, которых следует подозревать в срыве проведения саммита G20», — указал Экатьяджан в своем письменном заявлении прессе. Его приводит портал TEMPO.CO. Глава подчеркнул, что при попытке срыва Индонезией будут введены «решительные меры». Также сообщалось, что общественность будет помогать в выявлении подозрительных лиц в ходе саммита. Саммит G20 пройдет 15—16 ноября на Бали (Индонезия). Президент РФ Владимир Путин отказался туда ехать, вместо него на Бали отправился глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава МИД сообщил, что ведется работа над итоговой декларацией, пишет RT. Путин высказал признательность Индонезии, сообщает «Национальная служба новостей».