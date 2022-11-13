Президент Путин наградил курганского железнодорожника

14 ноября 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Курганский работник ЮУЖД стал обладателем государственной награды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Старший электромеханик станций Далматово — Лещево ЮУЖД Юрий Кузнецов из Курганской области получил правительственную награду. Данные соответствующего указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, опубликованы на официальном сайте правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Кузнецова Юрия Анатольевича», — говорится в тексте указа, вышедшего 14 ноября. Мужчина получил награду за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Кузнецов трудится на Шадринской дистанции сигнализации, децентрализации и блокировки Южно-Уральской дирекции инфраструктуры. Организация является филиалом ОАО «РЖД» в Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что бывший главный инженер курганского ОРТПЦ получил звание «Заслуженный работник связи и информации РФ». Сергей Степанов был награжден руководителем государства 4 ноября.

Старший электромеханик станций Далматово — Лещево ЮУЖД Юрий Кузнецов из Курганской области получил правительственную награду. Данные соответствующего указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, опубликованы на официальном сайте правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Кузнецова Юрия Анатольевича», — говорится в тексте указа, вышедшего 14 ноября. Мужчина получил награду за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Кузнецов трудится на Шадринской дистанции сигнализации, децентрализации и блокировки Южно-Уральской дирекции инфраструктуры. Организация является филиалом ОАО «РЖД» в Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что бывший главный инженер курганского ОРТПЦ получил звание «Заслуженный работник связи и информации РФ». Сергей Степанов был награжден руководителем государства 4 ноября.